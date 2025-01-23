https://ria.ru/20250123/veypy-1995092846.html

Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе

Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе - РИА Новости, 23.01.2025

Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе

Законопроект о полном запрете вейпов в России планируется направить в правительство РФ на следующей неделе, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T10:54:00+03:00

2025-01-23T10:54:00+03:00

2025-01-23T11:10:00+03:00

россия

общество

правительство рф

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект о полном запрете вейпов в России планируется направить в правительство РФ на следующей неделе, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев."Если говорить про 2025 год, то у нас в целом большая инициатива сейчас поддержана Вячеславом Викторовичем Володиным по запрету вейпов в целом. Наш комитет сейчас готовит вместе с комитетом по охране здоровья соотвествующий текст законопроекта. На следующей неделе планируем отправить в правительство", - сказал Метелев на заседании комитета ГД.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.

https://ria.ru/20250121/veypy-1994790226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, правительство рф