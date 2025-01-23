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Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе - РИА Новости, 23.01.2025
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10:54 23.01.2025 (обновлено: 11:10 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/veypy-1995092846.html
Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе
Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе - РИА Новости, 23.01.2025
Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе
Законопроект о полном запрете вейпов в России планируется направить в правительство РФ на следующей неделе, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:54:00+03:00
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россия
общество
правительство рф
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект о полном запрете вейпов в России планируется направить в правительство РФ на следующей неделе, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев."Если говорить про 2025 год, то у нас в целом большая инициатива сейчас поддержана Вячеславом Викторовичем Володиным по запрету вейпов в целом. Наш комитет сейчас готовит вместе с комитетом по охране здоровья соотвествующий текст законопроекта. На следующей неделе планируем отправить в правительство", - сказал Метелев на заседании комитета ГД.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.
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россия, общество, правительство рф
Россия, Общество, Правительство РФ
Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе

Проект о полной запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке vape-индустрии
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект о полном запрете вейпов в России планируется направить в правительство РФ на следующей неделе, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
"Если говорить про 2025 год, то у нас в целом большая инициатива сейчас поддержана Вячеславом Викторовичем Володиным по запрету вейпов в целом. Наш комитет сейчас готовит вместе с комитетом по охране здоровья соотвествующий текст законопроекта. На следующей неделе планируем отправить в правительство", - сказал Метелев на заседании комитета ГД.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.
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