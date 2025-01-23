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Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе
Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе - РИА Новости, 23.01.2025
Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе
Законопроект о полном запрете вейпов в России планируется направить в правительство РФ на следующей неделе, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T10:54:00+03:00
2025-01-23T10:54:00+03:00
2025-01-23T11:10:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Законопроект о полном запрете вейпов в России планируется направить в правительство РФ на следующей неделе, сообщил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев."Если говорить про 2025 год, то у нас в целом большая инициатива сейчас поддержана Вячеславом Викторовичем Володиным по запрету вейпов в целом. Наш комитет сейчас готовит вместе с комитетом по охране здоровья соотвествующий текст законопроекта. На следующей неделе планируем отправить в правительство", - сказал Метелев на заседании комитета ГД.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.
https://ria.ru/20250121/veypy-1994790226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, правительство рф
Россия, Общество, Правительство РФ
Проект о запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе
Проект о полной запрете вейпов направят в правительство на следующей неделе