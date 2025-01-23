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Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 23.01.2025
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье
Российские вертолётчики на Ми-35М уничтожили живую силу и опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:03:00+03:00
2025-01-23T05:03:00+03:00
2025-01-23T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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ми-35м
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-35М уничтожили живую силу и опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара, как сообщили в ведомстве, они провели противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы обезопасить себя от попадания ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ, рассказали в Минобороны. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, в котором показано, как ракеты загружаются пусковую установку на подвесе вертолёта. Также демонстрируются полёт винтокрылой машины и нанесение удара. Можно видеть, куда попадают ракеты из залпа Ми-35М.
https://ria.ru/20250123/drony-1995061299.html
https://ria.ru/20250122/udar-1995052167.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-35М
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье
Минобороны: вертолет Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье