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Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 23.01.2025
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05:03 23.01.2025
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Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 23.01.2025
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье
Российские вертолётчики на Ми-35М уничтожили живую силу и опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:03:00+03:00
2025-01-23T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-35м
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-35М уничтожили живую силу и опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара, как сообщили в ведомстве, они провели противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы обезопасить себя от попадания ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ, рассказали в Минобороны. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, в котором показано, как ракеты загружаются пусковую установку на подвесе вертолёта. Также демонстрируются полёт винтокрылой машины и нанесение удара. Можно видеть, куда попадают ракеты из залпа Ми-35М.
https://ria.ru/20250123/drony-1995061299.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-35М
Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

Минобороны: вертолет Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Вертолет Ми-35М пролетает над полевым аэродромом ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-35М уничтожили живую силу и опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара, как сообщили в ведомстве, они провели противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы обезопасить себя от попадания ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ, рассказали в Минобороны.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, в котором показано, как ракеты загружаются пусковую установку на подвесе вертолёта. Также демонстрируются полёт винтокрылой машины и нанесение удара. Можно видеть, куда попадают ракеты из залпа Ми-35М.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-35М
 
 
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