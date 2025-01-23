https://ria.ru/20250123/vengriya-1995129338.html

В Венгрии заявили о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"

В Венгрии заявили о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока" - РИА Новости, 23.01.2025

В Венгрии заявили о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"

У Венгрии есть сценарий на случай выхода из строя "Турецкого потока" в результате атаки, газоснабжение страны будет обеспечено, но по значительно более высокой... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:17:00+03:00

2025-01-23T14:17:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. У Венгрии есть сценарий на случай выхода из строя "Турецкого потока" в результате атаки, газоснабжение страны будет обеспечено, но по значительно более высокой цене, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."У нас есть сценарии на случай любой кризисной ситуации. Газоснабжение Венгрии в этом случае все равно будет обеспечено, но, вероятно, значительно дороже", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос, есть ли у Венгрии сценарии на случай атаки на "Турецкий поток".

https://ria.ru/20250123/vengriya-1995098775.html

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венгрия, турецкий поток, балканский поток, в мире