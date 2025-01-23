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В Венгрии заявили о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока" - РИА Новости, 23.01.2025
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14:17 23.01.2025 (обновлено: 14:24 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/vengriya-1995129338.html
В Венгрии заявили о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"
В Венгрии заявили о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока" - РИА Новости, 23.01.2025
В Венгрии заявили о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"
У Венгрии есть сценарий на случай выхода из строя "Турецкого потока" в результате атаки, газоснабжение страны будет обеспечено, но по значительно более высокой... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:17:00+03:00
2025-01-23T14:24:00+03:00
венгрия
турецкий поток
балканский поток
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. У Венгрии есть сценарий на случай выхода из строя "Турецкого потока" в результате атаки, газоснабжение страны будет обеспечено, но по значительно более высокой цене, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."У нас есть сценарии на случай любой кризисной ситуации. Газоснабжение Венгрии в этом случае все равно будет обеспечено, но, вероятно, значительно дороже", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос, есть ли у Венгрии сценарии на случай атаки на "Турецкий поток".
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венгрия, турецкий поток, балканский поток, в мире
Венгрия, Турецкий поток, Балканский поток, В мире
В Венгрии заявили о наличии плана на случай атаки "Турецкого потока"

Гуйяш: в случае атаки "Турецкого потока" газоснабжение в Венгрии будет дороже

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. У Венгрии есть сценарий на случай выхода из строя "Турецкого потока" в результате атаки, газоснабжение страны будет обеспечено, но по значительно более высокой цене, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"У нас есть сценарии на случай любой кризисной ситуации. Газоснабжение Венгрии в этом случае все равно будет обеспечено, но, вероятно, значительно дороже", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, отвечая на вопрос, есть ли у Венгрии сценарии на случай атаки на "Турецкий поток".
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