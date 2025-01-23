https://ria.ru/20250123/vengriya-1995098775.html

Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа

Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа - РИА Новости, 23.01.2025

Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа

Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа через южный маршрут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T11:39:00+03:00

2025-01-23T11:39:00+03:00

2025-01-23T13:39:00+03:00

венгрия

петер сийярто

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа через южный маршрут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено", — сказал дипломат.Министр отметил, что в прошлом году Венгрия получила 7,6 миллиарда кубометров газа из России по "Турецкому потоку", тогда как максимальная мощность трубопровода — 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в запасе остается почти миллиард кубометров."Мы на 900 тысяч кубометров увеличиваем годовую мощность интерконнектора со Словакией, чтобы иметь возможность способствовать энергобезопасности Словакии", — подчеркнул Сийярто.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.Фицо предупреждал, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.

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https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993946497.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

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