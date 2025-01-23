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Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа - РИА Новости, 23.01.2025
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11:39 23.01.2025 (обновлено: 13:39 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/vengriya-1995098775.html
Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа
Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа - РИА Новости, 23.01.2025
Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа
Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа через южный маршрут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:39:00+03:00
2025-01-23T13:39:00+03:00
венгрия
петер сийярто
словакия
будапешт
украина
владимир зеленский
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа через южный маршрут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено", — сказал дипломат.Министр отметил, что в прошлом году Венгрия получила 7,6 миллиарда кубометров газа из России по "Турецкому потоку", тогда как максимальная мощность трубопровода — 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в запасе остается почти миллиард кубометров."Мы на 900 тысяч кубометров увеличиваем годовую мощность интерконнектора со Словакией, чтобы иметь возможность способствовать энергобезопасности Словакии", — подчеркнул Сийярто.Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.Фицо предупреждал, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
https://ria.ru/20250122/slovakiya-1995042418.html
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венгрия, петер сийярто, словакия, будапешт, украина, владимир зеленский, еврокомиссия, евросоюз, газпром, роберт фицо, транзит газа через украину, экономика, турецкий поток
Венгрия, Петер Сийярто, Словакия, Будапешт, Украина, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Евросоюз, Газпром, Роберт Фицо, транзит газа через Украину, Экономика, Турецкий поток
Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа

Сийярто: Венгрия предоставит Словакии мощности для поставок российского газа

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Будапешт предоставит Братиславе транзитные мощности для поставок российского газа через южный маршрут, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы готовы в полном объеме предложить наши транзитные мощности, чтобы энергоснабжение Словакии было обеспечено", — сказал дипломат.
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Министр отметил, что в прошлом году Венгрия получила 7,6 миллиарда кубометров газа из России по "Турецкому потоку", тогда как максимальная мощность трубопровода — 8,5 миллиарда кубометров. Таким образом, в запасе остается почти миллиард кубометров.
"Мы на 900 тысяч кубометров увеличиваем годовую мощность интерконнектора со Словакией, чтобы иметь возможность способствовать энергобезопасности Словакии", — подчеркнул Сийярто.
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Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киев отверг возможность продления этого соглашения даже при закупках третьими странами. В итоге "Газпром" с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, указав, что лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через соседнюю страну.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский умышленно вредит финансовым интересам Братиславы и Брюсселя, хотя Еврокомиссия отмечала, что Украине не мешают продолжать прокачку ни санкции, ни европейское право.
Словацкий премьер оценил ущерб для государства от потери возможности заниматься транзитом российского газа в другие страны ЕС примерно в 500 миллионов евро ежегодно или даже в миллиард при более высоких ценах, тогда как весь Евросоюз заплатит за эту авантюру около 70 миллиардов.
Фицо предупреждал, что готов наложить вето на решение Евросоюза отправить еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа не будет решен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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ВенгрияПетер СийяртоСловакияБудапештУкраинаВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюзГазпромРоберт Фицотранзит газа через УкраинуЭкономикаТурецкий поток
 
 
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