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В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/uscherb-1995123598.html
В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ
В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025
В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ
Ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей, сообщил и.о. министра... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:44:00+03:00
2025-01-23T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко. "Оценка соответствующих министерств федеральных - ущерб Курской области нанесен уже порядка 750 миллиардов (рублей), о чем мы сообщили в адрес председателя правительства Российской Федерации", - сказал Карнаушко на круглом столе, посвященном восстановлению освобожденных территорий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250122/vsu-1994972694.html
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ

Карнаушко: ущерб Курской области от вторжения ВСУ составил 750 млрд рублей

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска Курской области
Последствия обстрела Рыльска Курской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко.
"Оценка соответствующих министерств федеральных - ущерб Курской области нанесен уже порядка 750 миллиардов (рублей), о чем мы сообщили в адрес председателя правительства Российской Федерации", - сказал Карнаушко на круглом столе, посвященном восстановлению освобожденных территорий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ВС России нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области
22 января, 13:51
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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