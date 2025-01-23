https://ria.ru/20250123/uscherb-1995123598.html

В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ

В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ - РИА Новости, 23.01.2025

В Курской области оценили ущерб от вторжения ВСУ

Ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей, сообщил и.о. министра... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:44:00+03:00

2025-01-23T13:44:00+03:00

2025-01-23T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ущерб Курской области в результате вторжения ВСУ, согласно оценкам федеральных министерств, составил порядка 750 миллиардов рублей, сообщил и.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко. "Оценка соответствующих министерств федеральных - ущерб Курской области нанесен уже порядка 750 миллиардов (рублей), о чем мы сообщили в адрес председателя правительства Российской Федерации", - сказал Карнаушко на круглом столе, посвященном восстановлению освобожденных территорий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250122/vsu-1994972694.html

https://ria.ru/20250120/vsu-1994702442.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины