"Безвыходная ситуация". На Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский
Unherd: своими заявлениями Зеленский может настроить весь мир против себя
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Резкие высказывания Владимира Зеленского, в том числе во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, могут в итоге навредить ему и изменить общественное мнение о нем в негативную сторону, пишет Unherd.
"Владимир Зеленский, по мере приближения конца войны, может договориться до того, что поставит себя в безвыходную ситуацию, когда либо международное сообщество, либо его собственная общественность обвинят его в неудавшемся мире", — говорится в материале.
Отмечается, что своими максималистскими заявлениями Зеленский манипулирует союзниками для получения помощи.
"Он использует проверенную украинскую тактику для привлечения вложений от порой непреклонного международного сообщества: предъявлять максималистские требования, прежде чем праздновать незначительные достижения, когда лидеры в конечном итоге вносят что-то гораздо меньшее, чем изначально требовалось", — указывает автор.
Подчеркивается, что это сработало с американскими ракетами ATACMS, но вопрос отправки двухсот тысяч солдат в составе "миротворческих" войск может стать камнем преткновения, ведь Россия против этого.
Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, сделал ряд громких заявлений. Он заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины. Он также обвинил Запад во лжи и нежелании принимать Украину в НАТО. Кроме того, Зеленский заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.