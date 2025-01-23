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"Безвыходная ситуация". На Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 23.01.2025 (обновлено: 13:49 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/unherd-1995113991.html
"Безвыходная ситуация". На Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский
"Безвыходная ситуация". На Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский - РИА Новости, 23.01.2025
"Безвыходная ситуация". На Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский
Резкие высказывания Владимира Зеленского, в том числе во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, могут в итоге навредить ему и изменить... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:00:00+03:00
2025-01-23T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
давос
россия
владимир зеленский
всемирный экономический форум в давосе
нато
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Резкие высказывания Владимира Зеленского, в том числе во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, могут в итоге навредить ему и изменить общественное мнение о нем в негативную сторону, пишет Unherd."Владимир Зеленский, по мере приближения конца войны, может договориться до того, что поставит себя в безвыходную ситуацию, когда либо международное сообщество, либо его собственная общественность обвинят его в неудавшемся мире", — говорится в материале.Отмечается, что своими максималистскими заявлениями Зеленский манипулирует союзниками для получения помощи."Он использует проверенную украинскую тактику для привлечения вложений от порой непреклонного международного сообщества: предъявлять максималистские требования, прежде чем праздновать незначительные достижения, когда лидеры в конечном итоге вносят что-то гораздо меньшее, чем изначально требовалось", — указывает автор.Подчеркивается, что это сработало с американскими ракетами ATACMS, но вопрос отправки двухсот тысяч солдат в составе "миротворческих" войск может стать камнем преткновения, ведь Россия против этого.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, сделал ряд громких заявлений. Он заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины. Он также обвинил Запад во лжи и нежелании принимать Украину в НАТО. Кроме того, Зеленский заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
https://ria.ru/20250123/hill-1995077192.html
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в мире, украина, давос, россия, владимир зеленский, всемирный экономический форум в давосе, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Давос, Россия, Владимир Зеленский, Всемирный экономический форум в Давосе, НАТО
"Безвыходная ситуация". На Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский

Unherd: своими заявлениями Зеленский может настроить весь мир против себя

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Резкие высказывания Владимира Зеленского, в том числе во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, могут в итоге навредить ему и изменить общественное мнение о нем в негативную сторону, пишет Unherd.
"Владимир Зеленский, по мере приближения конца войны, может договориться до того, что поставит себя в безвыходную ситуацию, когда либо международное сообщество, либо его собственная общественность обвинят его в неудавшемся мире", — говорится в материале.
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Отмечается, что своими максималистскими заявлениями Зеленский манипулирует союзниками для получения помощи.
"Он использует проверенную украинскую тактику для привлечения вложений от порой непреклонного международного сообщества: предъявлять максималистские требования, прежде чем праздновать незначительные достижения, когда лидеры в конечном итоге вносят что-то гораздо меньшее, чем изначально требовалось", — указывает автор.
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Подчеркивается, что это сработало с американскими ракетами ATACMS, но вопрос отправки двухсот тысяч солдат в составе "миротворческих" войск может стать камнем преткновения, ведь Россия против этого.
Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, сделал ряд громких заявлений. Он заявил, что Европа должна содержать миллионную армию Украины. Он также обвинил Запад во лжи и нежелании принимать Украину в НАТО. Кроме того, Зеленский заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДавосРоссияВладимир ЗеленскийВсемирный экономический форум в ДавосеНАТО
 
 
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