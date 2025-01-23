Во Франции заявили о сложностях Киева с дезертирством и нехваткой оружия
Лекорню заявил о проблемах с мобилизацией и нехваткой оружия на Украине
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 янв – РИА Новости. Украина сталкивается не только с проблемой дезертирства, но и со сложностями в мобилизации и нехваткой оружия, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
"Мы знаем, что существуют не только проблемы вооружений. Также есть сложности с мобилизацией и призывом. Нельзя отрицать тот факт, что проблема не только в вооружении и деньгах", - сказал он в эфире телеканала LCI.
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"Мы часто говорим об оперативной совместимости армий. Обучение позволяет нам быть последовательными, это также один из способов нарастить ее мощь", - добавил он.
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Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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