https://ria.ru/20250123/ukraina-1995213717.html

МИД Украины обсудит снижение возраста мобилизации

МИД Украины обсудит снижение возраста мобилизации - РИА Новости, 23.01.2025

МИД Украины обсудит снижение возраста мобилизации

Тема снижения возраста мобилизации на Украине будет обсуждаться в контексте переговоров с новой администрацией США, заявил в четверг на брифинге в Киеве... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:55:00+03:00

2025-01-23T19:55:00+03:00

2025-01-23T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Тема снижения возраста мобилизации на Украине будет обсуждаться в контексте переговоров с новой администрацией США, заявил в четверг на брифинге в Киеве представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий. "Что касается (снижения – ред.) мобилизационного возраста. Давайте дождемся украинско-американских контактов. Контакты еще не начались, когда начнутся, тогда мы сможем проинформировать. Рано об этом говорить, могу повторить – мы требуем больше оборонных возможностей, у нас есть войска, и люди, которые не довооружены. Потребность в оружии не перекрывает количество подразделений. Приоритетным заданием является предоставление дополнительных возможностей. Давайте дождемся контактов с новой администрацией США", - сказал Тихий на опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) видео МИД Украины. Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

https://ria.ru/20250114/mobilizatsiya-1993565909.html

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в мире, украина, сша, киев, джейк салливан, facebook, вооруженные силы украины