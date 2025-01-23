В Ирпене прохожие вырвали мужчину из рук сотрудников ТЦК
В Ирпене мужчина сбежал от сотрудников ТЦК при помощи прохожих
© СоцсетиСиловая мобилизация в городе Ирпене Киевской области
© Соцсети
Силовая мобилизация в городе Ирпене Киевской области
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в четверг очередное видео силовой мобилизации в городе Ирпене Киевской области, на этот раз толпа неравнодушных прохожих высвободила мужчину из рук военных, и он смог убежать.
"Попытка принудительной мобилизации в Ирпене под Киевом, прерванная прохожими", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.