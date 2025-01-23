"Так просто". В США пояснили, что нужно сделать с Украиной
Журналист Хинкл: Трамп не должен мешать РФ разбираться с Украиной и Зеленским
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не должен мешать России разбираться с Украиной и Владимиром Зеленским, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.
"Если бы Трамп захотел, он мог бы просто сказать Зеленскому, чтобы тот убирался к чертовой матери, и прекратить все поставки оружия и всю помощь Украине. Пусть Россия разбирается с тем, что осталось от Украины и режима Зеленского. Это же так просто", — считает он.
По словам журналиста, разрешение конфликта на Украине не является проблемой США.
Согласно недавнему опросу издания USA Today и Саффолкского университета, половина американцев поддерживает намерение Трампа сократить военную помощь Украине и добиваться начала переговорного процесса с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.