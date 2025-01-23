https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208225.html

"Так просто". В США пояснили, что нужно сделать с Украиной

"Так просто". В США пояснили, что нужно сделать с Украиной - РИА Новости, 23.01.2025

"Так просто". В США пояснили, что нужно сделать с Украиной

Президент США Дональд Трамп не должен мешать России разбираться с Украиной и Владимиром Зеленским, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:18:00+03:00

2025-01-23T19:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не должен мешать России разбираться с Украиной и Владимиром Зеленским, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х."Если бы Трамп захотел, он мог бы просто сказать Зеленскому, чтобы тот убирался к чертовой матери, и прекратить все поставки оружия и всю помощь Украине. Пусть Россия разбирается с тем, что осталось от Украины и режима Зеленского. Это же так просто", — считает он.По словам журналиста, разрешение конфликта на Украине не является проблемой США.Согласно недавнему опросу издания USA Today и Саффолкского университета, половина американцев поддерживает намерение Трампа сократить военную помощь Украине и добиваться начала переговорного процесса с Россией.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995195534.html

https://ria.ru/20250123/malinen-1995193916.html

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато