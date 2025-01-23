https://ria.ru/20250123/ukraina-1995189550.html

Украина не выполнила требования для вступления в ЕС, заявил Сийярто

Украина не выполнила требования для вступления в ЕС, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.01.2025

Украина не выполнила требования для вступления в ЕС, заявил Сийярто

Если бы надо было сейчас голосовать о вступлении Украины в Евросоюз, Венгрия точно сказала бы "нет", Киев совершенно не выполнил требования, заявил министр... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T17:43:00+03:00

2025-01-23T17:43:00+03:00

2025-01-23T17:43:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Если бы надо было сейчас голосовать о вступлении Украины в Евросоюз, Венгрия точно сказала бы "нет", Киев совершенно не выполнил требования, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если бы сегодня надо было проводить голосование, может ли Украина стать членом ЕС, то явно нет, потому что Украина сегодня никоим образом не соответствует условиям, необходимым для вступления в ЕС", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Он отметил, что "не будет приводить длинный список причин", ограничится упоминанием ситуации с правами венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

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в мире, венгрия, мид венгрии, петер сийярто, евросоюз, украина