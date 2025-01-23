Рейтинг@Mail.ru
В США усомнились во вступлении Украины в НАТО после мирного урегулирования - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 23.01.2025 (обновлено: 15:48 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995158071.html
В США усомнились во вступлении Украины в НАТО после мирного урегулирования
В США усомнились во вступлении Украины в НАТО после мирного урегулирования - РИА Новости, 23.01.2025
В США усомнились во вступлении Украины в НАТО после мирного урегулирования
Любая мирная договоренность по Украине, скорее всего, приведет к тому, что она в течение неопределенного периода не сможет вступить в НАТО, пишет журнал Foreign РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T15:45:00+03:00
2025-01-23T15:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Любая мирная договоренность по Украине, скорее всего, приведет к тому, что она в течение неопределенного периода не сможет вступить в НАТО, пишет журнал Foreign Policy. "Любая мирная сделка почти наверняка запретит Украине вступать в НАТО в неопределенном будущем", - говорится в публикации. Как напоминает журнал, новый президент США Дональд Трамп уже отказался оказывать поддержку вступлению Украины в альянс и ранее заявлял о том, что понимает обеспокоенность Москвы подобной перспективой. Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250123/ryutte-1995143147.html
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995136211.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
В США усомнились во вступлении Украины в НАТО после мирного урегулирования

Foreign Policy: Украина вряд ли сможет вступить в НАТО после мирных переговоров

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Любая мирная договоренность по Украине, скорее всего, приведет к тому, что она в течение неопределенного периода не сможет вступить в НАТО, пишет журнал Foreign Policy.
"Любая мирная сделка почти наверняка запретит Украине вступать в НАТО в неопределенном будущем", - говорится в публикации.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
"Очень счастлив". Генсек НАТО Рютте сделал наглое заявление о России
Вчера, 15:13
Как напоминает журнал, новый президент США Дональд Трамп уже отказался оказывать поддержку вступлению Украины в альянс и ранее заявлял о том, что понимает обеспокоенность Москвы подобной перспективой.
Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала