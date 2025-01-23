https://ria.ru/20250123/ukraina-1995158071.html

В США усомнились во вступлении Украины в НАТО после мирного урегулирования

В США усомнились во вступлении Украины в НАТО после мирного урегулирования - РИА Новости, 23.01.2025

В США усомнились во вступлении Украины в НАТО после мирного урегулирования

Любая мирная договоренность по Украине, скорее всего, приведет к тому, что она в течение неопределенного периода не сможет вступить в НАТО, пишет журнал Foreign РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T15:45:00+03:00

2025-01-23T15:45:00+03:00

2025-01-23T15:48:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Любая мирная договоренность по Украине, скорее всего, приведет к тому, что она в течение неопределенного периода не сможет вступить в НАТО, пишет журнал Foreign Policy. "Любая мирная сделка почти наверняка запретит Украине вступать в НАТО в неопределенном будущем", - говорится в публикации. Как напоминает журнал, новый президент США Дональд Трамп уже отказался оказывать поддержку вступлению Украины в альянс и ранее заявлял о том, что понимает обеспокоенность Москвы подобной перспективой. Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250123/ryutte-1995143147.html

https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995136211.html

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