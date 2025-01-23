https://ria.ru/20250123/ukraina-1995126949.html
На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта
На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта - РИА Новости, 23.01.2025
На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта
На Украине считают, что активная фаза конфликта с РФ закончится в 2025 году, заявила министр экономики Юлия Свириденко в ходе пресс-конференции на экономическом РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T14:01:00+03:00
2025-01-23T14:01:00+03:00
2025-01-23T14:01:00+03:00
в мире
украина
россия
давос
дональд трамп
владимир путин
кит келлог
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине считают, что активная фаза конфликта с РФ закончится в 2025 году, заявила министр экономики Юлия Свириденко в ходе пресс-конференции на экономическом форуме в Давосе. "(Украинский - ред.) бизнес настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении. НАТО здесь лучшее решение", - заявила Свириденко. При этом днем ранее Свириденко заявила, что иностранные компании отказываются инвестировать в совместные с Украиной проекты, пока не получат гарантий безопасности от Киева. Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней, сообщала газета Wall Street Journal. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250123/gensek-1995085235.html
https://ria.ru/20250122/tramp-1995033130.html
украина
россия
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, давос, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато
В мире, Украина, Россия, Давос, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, НАТО
На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта
Минэкономики Украины: активная фаза конфликта с РФ закончится в 2025 году