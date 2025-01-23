https://ria.ru/20250123/ukraina-1995126949.html

На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта

На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта - РИА Новости, 23.01.2025

На Украине назвали сроки окончания активной фазы конфликта

На Украине считают, что активная фаза конфликта с РФ закончится в 2025 году, заявила министр экономики Юлия Свириденко в ходе пресс-конференции на экономическом РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. На Украине считают, что активная фаза конфликта с РФ закончится в 2025 году, заявила министр экономики Юлия Свириденко в ходе пресс-конференции на экономическом форуме в Давосе. "(Украинский - ред.) бизнес настроен очень оптимистично и ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении. НАТО здесь лучшее решение", - заявила Свириденко. При этом днем ранее Свириденко заявила, что иностранные компании отказываются инвестировать в совместные с Украиной проекты, пока не получат гарантий безопасности от Киева. Ранее президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней, сообщала газета Wall Street Journal. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250123/gensek-1995085235.html

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в мире, украина, россия, давос, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато