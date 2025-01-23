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В сенате США допустили выделение дополнительной военной помощи Украине
В сенате США допустили выделение дополнительной военной помощи Украине - РИА Новости, 23.01.2025
В сенате США допустили выделение дополнительной военной помощи Украине
Конгресс США может одобрить выделение Киеву дополнительной военной помощи, если украинский конфликт не удастся решить с помощью переговоров, заявила... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T12:19:00+03:00
2025-01-23T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Конгресс США может одобрить выделение Киеву дополнительной военной помощи, если украинский конфликт не удастся решить с помощью переговоров, заявила американский сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст. "Да, я думаю, что это будет обсуждаться", - заявила Эрнст в ходе панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос о том, может ли конгресс выделить дополнительную военную помощь Украине, если Москва не согласится на переговоры. По словам сенатора, США охотно предоставляли военную помощь Киеву в прошлом. "Если мы будем работать рука об руку с президентом (США Дональдом) Трампом, чтобы положить конец войне, я думаю, мы сможем прийти к этому соглашению (об урегулировании конфликта - ред.)", - добавила Эрнст. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250122/obeschanie-1995038247.html
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в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
В сенате США допустили выделение дополнительной военной помощи Украине
Сенатор Эрнст: США выделят военную помощь Киеву, если переговоры не помогут