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СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 23.01.2025 (обновлено: 10:24 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995076662.html
СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь
СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь
Страны ЕС могут отправить на Украину военных из-за нехватки средств на поддержку ВСУ, пишет Financial Times. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:21:00+03:00
2025-01-23T10:24:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Страны ЕС могут отправить на Украину военных из-за нехватки средств на поддержку ВСУ, пишет Financial Times."Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск (на Украину. — Прим. ред.) может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи", — говорится в публикации. По данным газеты, европейские союзники планируют обсудить эту инициативу в рамках возможного урегулирования конфликта с британским премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте на неформальном саммите ЕС в феврале. Пока эту меру поддержали только страны Прибалтики."По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что (отправка. — Прим. ред.) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", — пишет FT.По оценке бывшего чиновника НАТО Камиля Гранда, 40 тысяч хватило бы, чтобы "не стать легкой целью" и не требовать немедленного подкрепления. По его мнению, такие силы можно сформировать в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами, а также при участии стран Балтии и Северной Европы.Как сообщал Reuters, большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Также они в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для Москвы, необходимо не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, дональд трамп, кир стармер, нато, евросоюз, марк рютте, вооруженные силы украины, москва
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, Москва
СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь

FT: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Страны ЕС могут отправить на Украину военных из-за нехватки средств на поддержку ВСУ, пишет Financial Times.
"Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск (на Украину. — Прим. ред.) может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика
22 января, 08:00
По данным газеты, европейские союзники планируют обсудить эту инициативу в рамках возможного урегулирования конфликта с британским премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте на неформальном саммите ЕС в феврале. Пока эту меру поддержали только страны Прибалтики.
"По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что (отправка. — Прим. ред.) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", — пишет FT.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. 21 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, когда ему будет удобно
22 января, 02:23
По оценке бывшего чиновника НАТО Камиля Гранда, 40 тысяч хватило бы, чтобы "не стать легкой целью" и не требовать немедленного подкрепления. По его мнению, такие силы можно сформировать в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами, а также при участии стран Балтии и Северной Европы.
Как сообщал Reuters, большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Также они в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.
Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для Москвы, необходимо не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заставит Евросоюз платить и каяться за Украину
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Позиция России по урегулированию на Украине

В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
СМИ сообщили Зеленскому плохие новости после его слов в Давосе
Вчера, 09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинДональд ТрампКир СтармерНАТОЕвросоюзМарк РюттеВооруженные силы УкраиныМосква
 
 
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