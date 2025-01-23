https://ria.ru/20250123/ukraina-1995076662.html

СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь

СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь

Страны ЕС могут отправить на Украину военных из-за нехватки средств на поддержку ВСУ, пишет Financial Times. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T09:21:00+03:00

2025-01-23T09:21:00+03:00

2025-01-23T10:24:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Страны ЕС могут отправить на Украину военных из-за нехватки средств на поддержку ВСУ, пишет Financial Times."Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск (на Украину. — Прим. ред.) может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи", — говорится в публикации. По данным газеты, европейские союзники планируют обсудить эту инициативу в рамках возможного урегулирования конфликта с британским премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте на неформальном саммите ЕС в феврале. Пока эту меру поддержали только страны Прибалтики."По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что (отправка. — Прим. ред.) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", — пишет FT.По оценке бывшего чиновника НАТО Камиля Гранда, 40 тысяч хватило бы, чтобы "не стать легкой целью" и не требовать немедленного подкрепления. По его мнению, такие силы можно сформировать в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами, а также при участии стран Балтии и Северной Европы.Как сообщал Reuters, большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Также они в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для Москвы, необходимо не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

https://ria.ru/20250122/vstrecha-1994903153.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995018531.html

https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html

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