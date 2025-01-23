СМИ: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь
FT: ЕС может отправить на Украину военных из-за нехватки средств на помощь
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Страны ЕС могут отправить на Украину военных из-за нехватки средств на поддержку ВСУ, пишет Financial Times.
"Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск (на Украину. — Прим. ред.) может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи", — говорится в публикации.
По данным газеты, европейские союзники планируют обсудить эту инициативу в рамках возможного урегулирования конфликта с британским премьером Киром Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте на неформальном саммите ЕС в феврале. Пока эту меру поддержали только страны Прибалтики.
"По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что (отправка. — Прим. ред.) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", — пишет FT.
По оценке бывшего чиновника НАТО Камиля Гранда, 40 тысяч хватило бы, чтобы "не стать легкой целью" и не требовать немедленного подкрепления. По его мнению, такие силы можно сформировать в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами, а также при участии стран Балтии и Северной Европы.
Как сообщал Reuters, большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Также они в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.
Российские власти, в свою очередь, подчеркивали, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для Москвы, необходимо не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
Позиция России по урегулированию на Украине
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
- Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.