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СМИ: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных - РИА Новости, 23.01.2025
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09:08 23.01.2025 (обновлено: 10:17 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995075153.html
СМИ: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных
СМИ: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных
Украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обсечения безопасности на границе в рамках... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T09:08:00+03:00
2025-01-23T10:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости/Прайм. Украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обсечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные ходом обсуждений, ведущихся между Киевом и западными партнерами. Ранее Владимир Зеленский вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран. При этом он указал на то, что эти военные не будут находиться в Киеве, как того хотят некоторые западные партнеры. Также Зеленский заявил, что Украине нужна миллионная армия, которую нужно содержать. "По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что (отправка - ред.) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", - пишет издание. По оценкам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Камиля Гранда, сил численностью около 40 тысяч военных могло бы быть достаточно, чтобы не стать "легкой целью", а также не требовать немедленного подкрепления. Он отметил, что подобные силы скорее всего могли бы быть сформированы в рамках специальной коалиции во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами, а также при участии стран Балтии и Северной Европы. Ранее агентство Рейтер сообщило, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
https://ria.ru/20250123/ft-1995074601.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
СМИ: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить им 50 тысяч военных

FT: в Киеве ожидают, что союзники смогут отправить на Украину 50 тысяч военных

© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости/Прайм. Украинские чиновники считают, что союзники Киева могли бы отправить на Украину около 40-50 тысяч военных для обсечения безопасности на границе в рамках возможного урегулирования конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные ходом обсуждений, ведущихся между Киевом и западными партнерами.
Ранее Владимир Зеленский вновь призвал к оккупации Украины войсками западных стран. При этом он указал на то, что эти военные не будут находиться в Киеве, как того хотят некоторые западные партнеры. Также Зеленский заявил, что Украине нужна миллионная армия, которую нужно содержать.
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"По словам людей, участвующих в обсуждениях между Киевом и его западными партнерами, украинские чиновники считают, что (отправка - ред.) от 40 тысяч до 50 тысяч иностранных солдат, действующих в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта, может быть осуществима", - пишет издание.
По оценкам бывшего высокопоставленного чиновника НАТО Камиля Гранда, сил численностью около 40 тысяч военных могло бы быть достаточно, чтобы не стать "легкой целью", а также не требовать немедленного подкрепления. Он отметил, что подобные силы скорее всего могли бы быть сформированы в рамках специальной коалиции во главе с Великобританией, Францией и Нидерландами, а также при участии стран Балтии и Северной Европы.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что большинство советников президента США Дональда Трампа одобряют создание демилитаризованной зоны, патрулируемой европейскими военными, в рамках возможного решения конфликта на Украине. Советники Трампа также в целом поддерживают идею "заморозки" нынешней линии фронта.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения неприемлем для России. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в декабре 2024 года заявлял, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.
В июне 2024 года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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