https://ria.ru/20250123/ukraina-1994871672.html

Переговоров не избежать. У Киева отбирают последнее

Переговоров не избежать. У Киева отбирают последнее - РИА Новости, 23.01.2025

Переговоров не избежать. У Киева отбирают последнее

Украина стремительно теряет привлекательность для спонсоров. Риски растут, а природных богатств все меньше. Добычу коксующегося угля пришлось остановить,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:00:00+03:00

2025-01-23T08:07:00+03:00

экономика

украина

литий

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Украина стремительно теряет привлекательность для спонсоров. Риски растут, а природных богатств все меньше. Добычу коксующегося угля пришлось остановить, сталелитейная промышленность под угрозой уничтожения, в очереди на выход — одно из крупнейших литиевых месторождений на Европейском континенте, заочно обещанных Западу. Такими темпами торговать скоро будет нечем.Стальной аргументС приближением боев к Красноармейску (украинское название — Покровск) украинские власти вынуждены были закрыть единственную шахту по добыче коксующегося угля, пишет Reuters. В 2023 году на ней добыли порядка 3,5 миллиона тонн.Сырье необходимо для выплавки железной руды. "Русским даже не нужно захватывать шахту, чтобы окончательно задушить сталелитейную промышленность Украины", — сообщает The Economist. Для этого достаточно отключить копь от энергоснабжения и перекрыть дорогу, по которой уголь доставляют на запад, к оставшимся заводам.Между тем это ключевая для украинской экономики отрасль и источник валютных поступлений. До февраля 2022 года именно на сталь приходилась треть экспорта, уточняет издание. В 2023-м страна опустилась с 14-го на 24-е место в мировом рейтинге по производству."Металлургия понесла ощутимые потери: из крупных предприятий на Украине остались "АрселорМиттал Кривой Рог", "Камет-Сталь", "Днепроспецсталь", "Интерпайп", "Сентравис", но уровень их загрузки вряд ли высокий. Украинская пресса пишет о росте выплавки чугуна в 2024-м на 18% — до 7,1 миллиона тонн, стали — почти на 22%, до 7,6 миллиона тонн, и стального проката — на 16%, до 6,2 миллиона тонн. Однако в условиях наших ракетных ударов по критической инфраструктуре и иных проблем сильный подъем показателей выглядит сомнительным", — говорит независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.По данным украинской стороны, закрытие шахты в Красноармейске сократит производство стали до двух миллионов тонн в 2025-м. В случае полной остановки металлургической индустрии страна столкнется с обвалом валютных и налоговых поступлений и нехваткой продукции, необходимой для выпуска оружия и строительства оборонительных сооружений. Тем самым может ускориться "откат" украинской армии на запад страны, уточняет Хазанов.На выходВскоре Киеву придется попрощаться с еще одним потенциальным источником доходов — российская армия подходит к окрестностям поселка Шевченко (ДНР), который расположен рядом с Великой Новоселкой.Шевченковское месторождение считается одним из крупнейших в Европе и годится для шахтной разработки. Украина с 1991-го так и не приступила к добыче лития. Вместо этого предполагалось привлечь западных инвесторов."Работа требовала серьезных вложений и технологий, которых Киев не имел. Наиболее вероятным был план продажи этих месторождений западным, в первую очередь американским, компаниям", — поясняет доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Площадь месторождения — 1100 на 220 метров, мощность перекрывающих осадочных пород — 70-130 метров, запасы подсчитаны до глубины 500 метров. По оценке американского портала OilPrice, это порядка 500 тысяч тонн. Цифра весьма внушительная. Для сравнения: общероссийские запасы оцениваются в 3,5 миллиона тонн.С развитием электромобилей и зеленой энергетики потребность мировой экономики в литии только растет. Также в Шевченковском месторождении обнаружены ниобий, тантал, бериллий и рубидий.В целом регион богат урановыми и марганцевыми рудами, сланцевым газом, титаном, вольфрамом и другими ресурсами, необходимыми в энергетике, авиапромышленности, производстве техники и других отраслях."Благодаря большим запасам угля и металла Новороссия еще в советское время была одним из крупнейших центров добывающей, металлургической и машиностроительной промышленности", — отмечает Зайнуллин.Ранее Киев потерял еще одно редкометалльное месторождение — Крутая Балка. В расположении украинских властей пока остаются Полоховское и участок Добрый. Утрата дорогих и редких ресурсов резко снижает привлекательность Украины в глазах Запада.Остатки роскошиВ целом американские эксперты оценивали минерально-сырьевую базу государства в 12 триллионов долларов. С список вошли 7500 разведанных месторождений марганцевых руд, титана, лития, глины, металлургического сырья, соли, песков и так далее."До 20% мирового запаса марганца — в Никополе, до семи процентов железной руды — в Криворожском бассейне, Кривом Роге и Кременчуге. Там же — никель, титан и алюминий. В Донбассе и Закарпатье практически неразведанные залежи золота", — перечисляет Зайнуллин. Но наибольшую ценность представляют титан, литий и графит. Часть этих ресурсов находится на территории новых российских регионов.Что касается промышленных мощностей, то под контролем Украины сейчас Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, "Электротяжмаш", Харьковский авиазавод, "Турбоатом", Краматорско-Славянский промышленный узел (тяжелое машиностроение, металлургия, химическая и соляная отрасли), предприятия Днепропетровского угольного бассейна, металлургические заводы в Днепропетровске, добывающие и горно-обогатительные комбинаты в Кривом Роге. Часть предприятий машиностроения остаются в Запорожье и Киеве, есть нефтегазовые районы в Одесской, Львовской и Волынской областях."Пока, кроме металлургии, на Украине функционируют предприятия угольной, химической и нефтегазовой отраслей, однако вопрос их остановки — дело времени", — отмечает Хазанов. По его словам, желающих купить заводы или месторождения сейчас нет, ведь риски слишком высоки. То есть умирающей экономике ждать поддержки не от кого.

https://ria.ru/20250110/gaz-1992999165.html

https://ria.ru/20230225/litiy-1853523587.html

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экономика, украина, литий