https://ria.ru/20250123/ukaz-1995224777.html

Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению

Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению - РИА Новости, 23.01.2025

Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению

Суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T21:54:00+03:00

2025-01-23T21:54:00+03:00

2025-01-23T22:22:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

сиэтл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137955/40/1379554004_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_482ef6e66c41f0159433c3eae30cd2dc.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал CNN."Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен", — сказал судья Джон Кугенур в постановлении.Судью назначали во время правления президента Рональда Рейгана. Он удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона, назвав указ Трампа вопиюще неконституционным.Истцы заявляют, что глава Белого дома нарушает 14-ю поправку к Конституции, принятую в 1868 году.Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, права на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, даже если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая туристическую или рабочую визу. Если же, например, мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным американским резидентом, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995182521.html

https://ria.ru/20250123/rassledovanie-1995065611.html

сша

сиэтл

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, сиэтл