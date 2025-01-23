Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению
Суд в Сиэтле заблокировал указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг перед Капитолием в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал CNN.
"Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен", — сказал судья Джон Кугенур в постановлении.
Судью назначали во время правления президента Рональда Рейгана. Он удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона, назвав указ Трампа вопиюще неконституционным.
Истцы заявляют, что глава Белого дома нарушает 14-ю поправку к Конституции, принятую в 1868 году.
Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, права на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, даже если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая туристическую или рабочую визу. Если же, например, мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным американским резидентом, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.