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Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению - РИА Новости, 23.01.2025
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21:54 23.01.2025 (обновлено: 22:22 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/ukaz-1995224777.html
Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению
Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению - РИА Новости, 23.01.2025
Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению
Суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T21:54:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал CNN."Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен", — сказал судья Джон Кугенур в постановлении.Судью назначали во время правления президента Рональда Рейгана. Он удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона, назвав указ Трампа вопиюще неконституционным.Истцы заявляют, что глава Белого дома нарушает 14-ю поправку к Конституции, принятую в 1868 году.Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, права на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, даже если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая туристическую или рабочую визу. Если же, например, мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным американским резидентом, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995182521.html
https://ria.ru/20250123/rassledovanie-1995065611.html
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в мире, сша, дональд трамп, сиэтл
В мире, США, Дональд Трамп, Сиэтл
Суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий право гражданства по рождению

Суд в Сиэтле заблокировал указ Трампа об отказе в гражданстве по праву рождения

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг перед Капитолием в Вашингтоне
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг перед Капитолием в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента Дональда Трампа, ограничивающий получение гражданства США по праву рождения, сообщает телеканал CNN.
"Я нахожусь на судейской скамье уже более четырех десятилетий. И не могу вспомнить другого случая, когда поставленный вопрос был бы настолько ясен", — сказал судья Джон Кугенур в постановлении.
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Судью назначали во время правления президента Рональда Рейгана. Он удовлетворил просьбу представителей штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона, назвав указ Трампа вопиюще неконституционным.
Истцы заявляют, что глава Белого дома нарушает 14-ю поправку к Конституции, принятую в 1868 году.
Согласно тексту указа, который ранее подписал Трамп, права на приобретение гражданства США по рождению ребенок не будет иметь, даже если оба родителя находились к моменту появления его на свет в стране законно, но с документами лишь на временное проживание, включая туристическую или рабочую визу. Если же, например, мать ребенка на момент его рождения находилась в США незаконно, а отец не был гражданином или постоянным американским резидентом, на получение гражданства страны по праву рождения ребенок претендовать также не сможет.
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В миреСШАДональд ТрампСиэтл
 
 
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