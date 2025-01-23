https://ria.ru/20250123/tsik-1995122674.html

Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно

Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно - РИА Новости, 23.01.2025

Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит штатно, нарушений, влияющих на кампанию, не фиксируется, сообщил в четверг глава ЦИК республики... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:39:00+03:00

2025-01-23T13:39:00+03:00

2025-01-23T13:52:00+03:00

белоруссия

выборы президента белоруссии — 2025

в мире

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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит штатно, нарушений, влияющих на кампанию, не фиксируется, сообщил в четверг глава ЦИК республики Игорь Карпенко.Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идёт этап досрочного голосования."Два дня голосования (досрочного - ред.) показывают, что люди очень активно участвуют в избирательном процессе, явка достаточно высокая. Это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки, делают свой осознанный выбор. Я хочу подчеркнуть, что сегодня наши участки работают в штатном режиме", - сказал Карпенко журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.Отвечая на вопрос РИА Новости о наличии нарушений, способных повлиять на ход голосования, Карпенко сказал, что "пока таких нарушений нет"." Нет жалоб ни от кандидатов, ни от граждан", - добавил он.

https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994984548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире