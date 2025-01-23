Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно
ЦИК: досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит штатно
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИзбиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
Избиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит штатно, нарушений, влияющих на кампанию, не фиксируется, сообщил в четверг глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идёт этап досрочного голосования.
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"Два дня голосования (досрочного - ред.) показывают, что люди очень активно участвуют в избирательном процессе, явка достаточно высокая. Это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки, делают свой осознанный выбор. Я хочу подчеркнуть, что сегодня наши участки работают в штатном режиме", - сказал Карпенко журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.
Отвечая на вопрос РИА Новости о наличии нарушений, способных повлиять на ход голосования, Карпенко сказал, что "пока таких нарушений нет"." Нет жалоб ни от кандидатов, ни от граждан", - добавил он.