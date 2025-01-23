Рейтинг@Mail.ru
Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 23.01.2025 (обновлено: 13:52 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tsik-1995122674.html
Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно
Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно - РИА Новости, 23.01.2025
Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно
Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит штатно, нарушений, влияющих на кампанию, не фиксируется, сообщил в четверг глава ЦИК республики... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:39:00+03:00
2025-01-23T13:52:00+03:00
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994807074_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a8083b11a5c7eb950e23cfc9d2400bae.jpg
МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит штатно, нарушений, влияющих на кампанию, не фиксируется, сообщил в четверг глава ЦИК республики Игорь Карпенко.Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идёт этап досрочного голосования."Два дня голосования (досрочного - ред.) показывают, что люди очень активно участвуют в избирательном процессе, явка достаточно высокая. Это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки, делают свой осознанный выбор. Я хочу подчеркнуть, что сегодня наши участки работают в штатном режиме", - сказал Карпенко журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.Отвечая на вопрос РИА Новости о наличии нарушений, способных повлиять на ход голосования, Карпенко сказал, что "пока таких нарушений нет"." Нет жалоб ни от кандидатов, ни от граждан", - добавил он.
https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994984548.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994807074_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_989c505be9e08f1e5a46abe4b2acd614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, в мире
Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, В мире
Досрочное голосование на выборах в Белоруссии проходит штатно

ЦИК: досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит штатно

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИзбиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
Избиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Избиратели принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента Республики Беларусь на избирательном участке в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит штатно, нарушений, влияющих на кампанию, не фиксируется, сообщил в четверг глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января, с 21 января идёт этап досрочного голосования.
«
"Два дня голосования (досрочного - ред.) показывают, что люди очень активно участвуют в избирательном процессе, явка достаточно высокая. Это говорит о том, что люди осознанно идут на избирательные участки, делают свой осознанный выбор. Я хочу подчеркнуть, что сегодня наши участки работают в штатном режиме", - сказал Карпенко журналистам после того, как досрочно проголосовал на выборах на одном из участков в Минске.
Отвечая на вопрос РИА Новости о наличии нарушений, способных повлиять на ход голосования, Карпенко сказал, что "пока таких нарушений нет"." Нет жалоб ни от кандидатов, ни от граждан", - добавил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ЕП принял резолюцию с призывом не признавать итоги выборов в Белоруссии
22 января, 14:55
 
БелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала