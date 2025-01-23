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Экономист раскрыла, куда направят накопленные на вкладах триллионы - РИА Новости, 23.01.2025
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02:17 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/trilliony-1995057211.html
Экономист раскрыла, куда направят накопленные на вкладах триллионы
Экономист раскрыла, куда направят накопленные на вкладах триллионы - РИА Новости, 23.01.2025
Экономист раскрыла, куда направят накопленные на вкладах триллионы
Накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на ипотечное кредитование. Тогда деньги не попадут в оборот и не спровоцируют новый виток роста цен, а РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:17:00+03:00
2025-01-23T02:17:00+03:00
экономика
россия
вклады
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на ипотечное кредитование. Тогда деньги не попадут в оборот и не спровоцируют новый виток роста цен, а граждане смогут приобрести жилье на приемлемых условиях, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.Она напомнила, что на депозитах населения сейчас сосредоточено более 50 триллионов рублей, и даже проценты от этой суммы могут негативно повлиять на экономику. Чтобы не допустить этого, существует ряд инструментов.Один из способов – перевод денег в выгодную людям ипотеку. Это поможет девелоперам в условиях падения продаж и позволит банкам не выплачивать проценты, а сразу перевести их в жилищные эскроу счета.Схема будет востребована, поскольку многие копят как раз на жилье, полагает финансист. Если предложить людям выгодные условия, они охотно переведут деньги на ипотеку, возможно, в том же банке. Таким образом, деньги выпадут из свободного оборота и не разгонят инфляцию, заключила Игнатова.
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экономика, россия, вклады
Экономика, Россия, Вклады
Экономист раскрыла, куда направят накопленные на вкладах триллионы

Экономист Игнатова: россияне могут направить накопления на вкладах на ипотеку

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на ипотечное кредитование. Тогда деньги не попадут в оборот и не спровоцируют новый виток роста цен, а граждане смогут приобрести жилье на приемлемых условиях, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.
Она напомнила, что на депозитах населения сейчас сосредоточено более 50 триллионов рублей, и даже проценты от этой суммы могут негативно повлиять на экономику. Чтобы не допустить этого, существует ряд инструментов.
Один из способов – перевод денег в выгодную людям ипотеку. Это поможет девелоперам в условиях падения продаж и позволит банкам не выплачивать проценты, а сразу перевести их в жилищные эскроу счета.
Схема будет востребована, поскольку многие копят как раз на жилье, полагает финансист. Если предложить людям выгодные условия, они охотно переведут деньги на ипотеку, возможно, в том же банке. Таким образом, деньги выпадут из свободного оборота и не разгонят инфляцию, заключила Игнатова.
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