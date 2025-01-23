На Западе забили тревогу из-за отсутствия приказа об отступлении в Донбассе
NZZ: командование ВСУ не отдает своевременный приказ об отступлении в Донбассе
© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военные
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Боевикам ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
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"Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступления под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре. В обоих случаях верховное командование слишком долго ждало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении", — говорится в материале.
В связи с этим, отмечает автор, среди украинцев возрастает недовольство тем фактом, что "Киев, похоже, так ничему и не научился".
"Горькая ирония истории для Украины заключается в том, что всего полтора года назад "Великая Новоселка" ассоциировалась с совершенно другими, гораздо более обнадеживающими сценариями", — указывает автор, имея в виду провальное контрнаступлении ВСУ летом 2023 года, в котором были впервые задействованы западные танки.
По данным издания, несмотря на все чаще звучащие претензии в адрес ВСУ по поводу неверно принятых решений и продолжающихся провалов, российские военные обладают явным преимуществом в оснащении и численности.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что, гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен — логистика нарушена, однако приказа отступать от командования противник не получает. По его словам, освобождение населенного пункта остается "делом времени".
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