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На Западе забили тревогу из-за отсутствия приказа об отступлении в Донбассе - РИА Новости, 23.01.2025
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05:45 23.01.2025 (обновлено: 05:46 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/trevoga-1995065095.html
На Западе забили тревогу из-за отсутствия приказа об отступлении в Донбассе
На Западе забили тревогу из-за отсутствия приказа об отступлении в Донбассе - РИА Новости, 23.01.2025
На Западе забили тревогу из-за отсутствия приказа об отступлении в Донбассе
Боевикам ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР, сообщает... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:45:00+03:00
2025-01-23T05:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Боевикам ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung."Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступления под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре. В обоих случаях верховное командование слишком долго ждало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении", — говорится в материале.В связи с этим, отмечает автор, среди украинцев возрастает недовольство тем фактом, что "Киев, похоже, так ничему и не научился"."Горькая ирония истории для Украины заключается в том, что всего полтора года назад "Великая Новоселка" ассоциировалась с совершенно другими, гораздо более обнадеживающими сценариями", — указывает автор, имея в виду провальное контрнаступлении ВСУ летом 2023 года, в котором были впервые задействованы западные танки.По данным издания, несмотря на все чаще звучащие претензии в адрес ВСУ по поводу неверно принятых решений и продолжающихся провалов, российские военные обладают явным преимуществом в оснащении и численности.Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что, гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен — логистика нарушена, однако приказа отступать от командования противник не получает. По его словам, освобождение населенного пункта остается "делом времени".
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995062371.html
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в мире, донецкая народная республика, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
На Западе забили тревогу из-за отсутствия приказа об отступлении в Донбассе

NZZ: командование ВСУ не отдает своевременный приказ об отступлении в Донбассе

© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Боевикам ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных, которые оказались в ловушке в населенном пункте Великая Новоселка в ДНР, сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
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"Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступления под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре. В обоих случаях верховное командование слишком долго ждало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении", — говорится в материале.
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В связи с этим, отмечает автор, среди украинцев возрастает недовольство тем фактом, что "Киев, похоже, так ничему и не научился".
"Горькая ирония истории для Украины заключается в том, что всего полтора года назад "Великая Новоселка" ассоциировалась с совершенно другими, гораздо более обнадеживающими сценариями", — указывает автор, имея в виду провальное контрнаступлении ВСУ летом 2023 года, в котором были впервые задействованы западные танки.
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По данным издания, несмотря на все чаще звучащие претензии в адрес ВСУ по поводу неверно принятых решений и продолжающихся провалов, российские военные обладают явным преимуществом в оснащении и численности.
Ранее военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что, гарнизон ВСУ в Великой Новоселке в ДНР обречен — логистика нарушена, однако приказа отступать от командования противник не получает. По его словам, освобождение населенного пункта остается "делом времени".
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