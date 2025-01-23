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"Он так и не понял": французов взбесило одно требование Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025
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01:37 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/trebovanie-1995058229.html
"Он так и не понял": французов взбесило одно требование Зеленского
"Он так и не понял": французов взбесило одно требование Зеленского - РИА Новости, 23.01.2025
"Он так и не понял": французов взбесило одно требование Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского после его выступления на Всемирном экономическом форуме в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T01:37:00+03:00
2025-01-23T01:37:00+03:00
в мире
давос
европа
сша
владимир зеленский
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского после его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе и требований в адрес ЕС по поводу увеличения инвестиций.Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал Европу проявить "единство" в вопросах обороны и безопасности, а также задался вопросами относительно планов нового президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза и АТО.""Глава украинского государства также призвал Европу объединиться". Да за кого он себя принимает? Это невыносимо!" — возмутился Dany L."Время идет, а он так и не понял, что его страна не член Европейского союза", — написал marlon.Пользователи также отметили, что Европа вообще не должна ввязываться в этот конфликт, не говоря уже о продолжении поддержки Киева, а самому Зеленскому стоило бы озаботиться жизнями граждан своей страны, а не ездить по международным мероприятиям."Определенно, он до сих пор так и не понял, что это не наш конфликт. Украина располагается в 1500 километрах от наших границ", — заметил Epictete."Пока его народ истребляют на фронте, он отправляется в Давос покушать пирожных", — написал Tomtem.
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995054893.html
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994891013.html
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в мире, давос, европа, сша, владимир зеленский, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Давос, Европа, США, Владимир Зеленский, Всемирный экономический форум в Давосе

"Он так и не понял": французов взбесило одно требование Зеленского

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу киевского режима Владимира Зеленского после его выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе и требований в адрес ЕС по поводу увеличения инвестиций.
Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал Европу проявить "единство" в вопросах обороны и безопасности, а также задался вопросами относительно планов нового президента США Дональда Трампа в отношении Евросоюза и АТО.
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""Глава украинского государства также призвал Европу объединиться". Да за кого он себя принимает? Это невыносимо!" — возмутился Dany L.
"Время идет, а он так и не понял, что его страна не член Европейского союза", — написал marlon.
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Пользователи также отметили, что Европа вообще не должна ввязываться в этот конфликт, не говоря уже о продолжении поддержки Киева, а самому Зеленскому стоило бы озаботиться жизнями граждан своей страны, а не ездить по международным мероприятиям.
"Определенно, он до сих пор так и не понял, что это не наш конфликт. Украина располагается в 1500 километрах от наших границ", — заметил Epictete.
«
"Пока его народ истребляют на фронте, он отправляется в Давос покушать пирожных", — написал Tomtem.
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В миреДавосЕвропаСШАВладимир ЗеленскийВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
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