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Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 24.01.2025
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23:50 23.01.2025 (обновлено: 00:55 24.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995230867.html
Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди
Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди
Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-ого президента США Джон Ф. Кеннеди в 1963 году и убийства... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-23T23:50:00+03:00
2025-01-24T00:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джон кеннеди (политик)
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-ого президента США Джон Ф. Кеннеди в 1963 году и убийства активиста за права темнокожих в США Мартин Лютера Кинга в 1968 году, следует из трансляции подписания."Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто", - заявил Трамп после подписания соответствующего указа.Также будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Ф. Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди-младший является приближенным Трампа.Несмотря на то, что по закону США данные об убийстве Джона Ф. Кеннеди должны были быть рассекречены в полном объеме к 2017 году, американской разведке как Трамп, так и предыдущий президент США Джо Байден предоставили дополнительное время на оценку того, может ли рассекречивание оставшихся данных нанести ущерб интересам и международным отношениям США, отмечается в опубликованном указе."Теперь я решил, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, касающихся убийства президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно необходима. И хотя ни один закон конгресса не предписывает публикацию информации, касающейся убийств сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, я определил, что публикация всех записей, находящихся в распоряжении федерального правительства и относящихся к каждому из этих убийств, также соответствует общественным интересам", - заявил Трамп в указе.У правительственных органов США есть 15 дней с момента подписания указа на предоставление президенту плана по полному рассекречивании данных по убийству 35-ого президента и 45 дней на пересмотр данных и предоставление плана по публикации документов об убийствах Кинга и Роберта Кеннеди.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995231723.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995054432.html
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в мире, сша, дональд трамп, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Дональд Трамп, Джон Кеннеди (политик)
Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди

Трамп подписал указ о рассекречивании документов касающихся убийства Кеннеди

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов, касающихся убийства 35-ого президента США Джон Ф. Кеннеди в 1963 году и убийства активиста за права темнокожих в США Мартин Лютера Кинга в 1968 году, следует из трансляции подписания.
"Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто", - заявил Трамп после подписания соответствующего указа.
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Также будут рассекречены данные об убийстве брата Джона Ф. Кеннеди сенатора и политика Роберта Кеннеди в 1968 году. Его сын Роберт Кеннеди-младший является приближенным Трампа.
Несмотря на то, что по закону США данные об убийстве Джона Ф. Кеннеди должны были быть рассекречены в полном объеме к 2017 году, американской разведке как Трамп, так и предыдущий президент США Джо Байден предоставили дополнительное время на оценку того, может ли рассекречивание оставшихся данных нанести ущерб интересам и международным отношениям США, отмечается в опубликованном указе.
"Теперь я решил, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, касающихся убийства президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно необходима. И хотя ни один закон конгресса не предписывает публикацию информации, касающейся убийств сенатора Роберта Ф. Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего, я определил, что публикация всех записей, находящихся в распоряжении федерального правительства и относящихся к каждому из этих убийств, также соответствует общественным интересам", - заявил Трамп в указе.
У правительственных органов США есть 15 дней с момента подписания указа на предоставление президенту плана по полному рассекречивании данных по убийству 35-ого президента и 45 дней на пересмотр данных и предоставление плана по публикации документов об убийствах Кинга и Роберта Кеннеди.
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