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В США Трампа сравнили с мафиози из-за России - РИА Новости, 23.01.2025
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22:35 23.01.2025 (обновлено: 23:55 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995226930.html
В США Трампа сравнили с мафиози из-за России
В США Трампа сравнили с мафиози из-за России - РИА Новости, 23.01.2025
В США Трампа сравнили с мафиози из-за России
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп пытается оказать экстремально сильное давление на Россию, заявил американский журналист Майкл Трейси на... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T22:35:00+03:00
2025-01-23T23:55:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп пытается оказать экстремально сильное давление на Россию, заявил американский журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети X."С момента вступления в должность риторика Трампа в отношении России - примечательно, что не Украины – носит экстремальный, можно даже сказать мафиозный характер. Такое давление сильно отличается от того, как многие представители политического спектра представляли его позицию в отношении этого конфликта", - написал он.В четверг президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на Давосском форуме, заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, что, по его мнению, поспособствует завершению конфликта на Украине. Накануне американский лидер угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию.Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250123/tramp--1995213128.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, опек, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, ОПЕК, НАТО
В США Трампа сравнили с мафиози из-за России

Журналист Трейси: Трамп оказывает экстремальное давление на Россию

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Вступивший в должность президента США Дональд Трамп пытается оказать экстремально сильное давление на Россию, заявил американский журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети X.
"С момента вступления в должность риторика Трампа в отношении России - примечательно, что не Украины – носит экстремальный, можно даже сказать мафиозный характер. Такое давление сильно отличается от того, как многие представители политического спектра представляли его позицию в отношении этого конфликта", - написал он.
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что Украина готова заключить сделку по урегулированию
Вчера, 19:51
В четверг президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на Давосском форуме, заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, что, по его мнению, поспособствует завершению конфликта на Украине. Накануне американский лидер угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию.
Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп раскрыл, при каком условии конфликт на Украине закончится
Вчера, 19:30
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампОПЕКНАТО
 
 
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