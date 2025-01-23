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Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе - РИА Новости, 23.01.2025
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T21:22:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,91% - до 78,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,17%, до 754,56 доллара. До начала выступления Трампа стоимость обеих марок слабо колебалась. Выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть – по его мнению, это может способствовать завершению конфликта на Украине. После своего вступления в должность Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
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в мире, сша, дональд трамп, всемирный экономический форум в давосе, опек, украина, экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
В мире, США, Дональд Трамп, Всемирный экономический форум в Давосе, ОПЕК, Украина, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе
Цены на нефть перешли к снижению на один процент после заявлений Трампа