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Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе - РИА Новости, 23.01.2025
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21:22 23.01.2025 (обновлено: 21:24 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995223406.html
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе - РИА Новости, 23.01.2025
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.01.2025
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сша
дональд трамп
всемирный экономический форум в давосе
опек
украина
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,91% - до 78,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,17%, до 754,56 доллара. До начала выступления Трампа стоимость обеих марок слабо колебалась. Выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть – по его мнению, это может способствовать завершению конфликта на Украине. После своего вступления в должность Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
https://ria.ru/20250123/neft-1995221944.html
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в мире, сша, дональд трамп, всемирный экономический форум в давосе, опек, украина, экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
В мире, США, Дональд Трамп, Всемирный экономический форум в Давосе, ОПЕК, Украина, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Цены на нефть перешли к снижению после заявлений Трампа в Давосе

Цены на нефть перешли к снижению на один процент после заявлений Трампа

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к снижению на 1% после заявлений президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.47 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,91% - до 78,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,17%, до 754,56 доллара. До начала выступления Трампа стоимость обеих марок слабо колебалась.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Экономист прокомментировал призыв Трампа к ОПЕК снизить цену нефти
Вчера, 20:56
Выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть – по его мнению, это может способствовать завершению конфликта на Украине.
После своего вступления в должность Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. По его словам, это станет основой для снижения цен на энергоресурсы.
Президент США Дональд Трамп дистанционно выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп высказался об экономических отношениях между США и Китаем
Вчера, 19:57
 
В миреСШАДональд ТрампВсемирный экономический форум в ДавосеОПЕКУкраинаЭкономикаЦены на нефтьBrentWTI (нефть)
 
 
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