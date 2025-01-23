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Трамп: Путину понравилась идея о сокращении арсеналов ядерного оружия - РИА Новости, 23.01.2025
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19:55 23.01.2025 (обновлено: 20:43 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995213886.html
Трамп: Путину понравилась идея о сокращении арсеналов ядерного оружия
Трамп: Путину понравилась идея о сокращении арсеналов ядерного оружия - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп: Путину понравилась идея о сокращении арсеналов ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:55:00+03:00
2025-01-23T20:43:00+03:00
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владимир путин
сша
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая в процессе денуклеаризации,"Мы хотели бы увидеть денуклеаризацию. На самом деле мы говорили (с президентом Путиным - ред.) о денуклеаризации наших двух стран, и Китай бы присоединился... Я скажу вам, что президенту Путину очень понравилась идея значительного сокращения ядерной программы", — сказал Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме, проходящем в четверг в Давосе, Швейцария.По словам Трампа, хотя ядерный арсенал Китая остается довольно небольшим, Пекин намерен догнать и Россию, и США в течение следующих четырех-пяти лет, поэтому США заинтересованы в участии КНР в процессе разоружения.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995213227.html
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дональд трамп, в мире, владимир путин, сша, китай, россия
Дональд Трамп, В мире, Владимир Путин, США, Китай, Россия
Трамп: Путину понравилась идея о сокращении арсеналов ядерного оружия

Трамп: Путину понравилась идея сокращения ядерного оружия, нужно подключить КНР

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaПрезидент США Дональд Трамп дистанционно выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025
Президент США Дональд Трамп дистанционно выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Президент США Дональд Трамп дистанционно выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая в процессе денуклеаризации,
"Мы хотели бы увидеть денуклеаризацию. На самом деле мы говорили (с президентом Путиным - ред.) о денуклеаризации наших двух стран, и Китай бы присоединился... Я скажу вам, что президенту Путину очень понравилась идея значительного сокращения ядерной программы", — сказал Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме, проходящем в четверг в Давосе, Швейцария.
По словам Трампа, хотя ядерный арсенал Китая остается довольно небольшим, Пекин намерен догнать и Россию, и США в течение следующих четырех-пяти лет, поэтому США заинтересованы в участии КНР в процессе разоружения.
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в виртуальном формате. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил о заинтересованности в сокращении ядерных арсеналов
Вчера, 19:51
 
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