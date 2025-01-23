https://ria.ru/20250123/tramp-1995213886.html

Трамп: Путину понравилась идея о сокращении арсеналов ядерного оружия

Трамп: Путину понравилась идея о сокращении арсеналов ядерного оружия - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп: Путину понравилась идея о сокращении арсеналов ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:55:00+03:00

2025-01-23T19:55:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая в процессе денуклеаризации,"Мы хотели бы увидеть денуклеаризацию. На самом деле мы говорили (с президентом Путиным - ред.) о денуклеаризации наших двух стран, и Китай бы присоединился... Я скажу вам, что президенту Путину очень понравилась идея значительного сокращения ядерной программы", — сказал Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме, проходящем в четверг в Давосе, Швейцария.По словам Трампа, хотя ядерный арсенал Китая остается довольно небольшим, Пекин намерен догнать и Россию, и США в течение следующих четырех-пяти лет, поэтому США заинтересованы в участии КНР в процессе разоружения.

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дональд трамп, в мире, владимир путин, сша, китай, россия