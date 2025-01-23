https://ria.ru/20250123/tramp-1995213227.html

Трамп заявил о заинтересованности в сокращении ядерных арсеналов

Трамп заявил о заинтересованности в сокращении ядерных арсеналов - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил о заинтересованности в сокращении ядерных арсеналов

Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:51:00+03:00

2025-01-23T19:51:00+03:00

2025-01-23T20:52:00+03:00

сша

россия

китай

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дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что президенту РФ Владимиру Путин "понравилась идея" о сокращении арсеналов ядерного оружия, США хотели бы и участия Китая в процессе денуклеаризации."Мы хотели бы увидеть денуклеаризацию. На самом деле мы говорили (с президентом Путиным - ред.) о денуклеаризации наших двух стран, и Китай бы присоединился", — сказал Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме, проходящем в четверг в Давосе, Швейцария.По словам Трампа, хотя ядерный арсенал Китая остается довольно небольшим, Пекин намерен догнать и Россию, и США в течение следующих четырех-пяти лет, поэтому США заинтересованы в участии КНР в процессе разоружения.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995213886.html

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сша, россия, китай, в мире, дональд трамп, владимир путин