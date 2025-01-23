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Трамп призвал пересмотреть торговые отношения с Канадой - РИА Новости, 23.01.2025
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19:49 23.01.2025 (обновлено: 20:02 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995212686.html
Трамп призвал пересмотреть торговые отношения с Канадой
Трамп призвал пересмотреть торговые отношения с Канадой - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп призвал пересмотреть торговые отношения с Канадой
Президент США Дональд Трамп подверг критике текущие торговые отношения с Канадой, назвав их несправедливыми, и выразил намерение пересмотреть условия... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:49:00+03:00
2025-01-23T20:02:00+03:00
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сша
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг критике текущие торговые отношения с Канадой, назвав их несправедливыми, и выразил намерение пересмотреть условия сотрудничества для устранения торгового дефицита."Канада – это большая проблема. У нас огромный дефицит с ними, порядка 200-250 миллиардов долларов. Мы больше не можем этого допускать," – заявил Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Президент отметил, что США обладают достаточным количеством собственных ресурсов и не нуждаются в импорте некоторых товаров из Канады. "Нам не нужны их автомобили, потому что мы можем производить свои. Нам не нужен их лес – у нас есть свои леса. Нам не нужны их нефть и газ – у нас этого больше, чем у кого-либо ещё," – подчеркнул он.В шутливой форме Трамп предложил Канаде присоединиться к США, чтобы избежать введения тарифов: "Если вы станете нашим штатом, у нас не будет дефицита, и мы не будем вводить тарифы."По словам Трампа, его администрация сосредоточится на восстановлении справедливого баланса в торговых отношениях с партнёрами по всему миру, включая Канаду.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994725197.html
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канада, сша, в мире, дональд трамп, давос, всемирный экономический форум (вэф)
Канада, США, В мире, Дональд Трамп, Давос, Всемирный экономический форум (ВЭФ)
Трамп призвал пересмотреть торговые отношения с Канадой

Трамп призвал оценить торговые отношения с Канадой, назвав их несправедливыми

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025
Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подверг критике текущие торговые отношения с Канадой, назвав их несправедливыми, и выразил намерение пересмотреть условия сотрудничества для устранения торгового дефицита.
"Канада – это большая проблема. У нас огромный дефицит с ними, порядка 200-250 миллиардов долларов. Мы больше не можем этого допускать," – заявил Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
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Президент отметил, что США обладают достаточным количеством собственных ресурсов и не нуждаются в импорте некоторых товаров из Канады. "Нам не нужны их автомобили, потому что мы можем производить свои. Нам не нужен их лес – у нас есть свои леса. Нам не нужны их нефть и газ – у нас этого больше, чем у кого-либо ещё," – подчеркнул он.
В шутливой форме Трамп предложил Канаде присоединиться к США, чтобы избежать введения тарифов: "Если вы станете нашим штатом, у нас не будет дефицита, и мы не будем вводить тарифы."
По словам Трампа, его администрация сосредоточится на восстановлении справедливого баланса в торговых отношениях с партнёрами по всему миру, включая Канаду.
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