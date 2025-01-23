Трамп заявил о готовности поставлять энергоресурсы Евросоюзу
Трамп заявил, что США готовы поставлять ЕС энергоресурсы
© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaПрезидент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в виртуальном формате. 23 января 2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в виртуальном формате. 23 января 2025
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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов гарантировать надежность масштабных поставок энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ), в Европу.
"Да, я бы сделал это. Я бы гарантировал, что вы получите их. Если мы заключим сделку - а мы исполняем сделки - вы получите (поставки). Потому что у многих с этим проблемы – они заключают сделку, а потом не могут её выполнить из-за различных проблем, включая переработки," – сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос о готовности США обеспечить экспорт энергоресурсов Европе.
Хозяин Белого дома отметил, что при вступлении в должность уделил внимание крупным проектам по экспорту энергоресурсов.
"СПГ – это очень интересно. Когда я стал президентом, одной из первых вещей, которые я рассмотрел, были два очень крупных завода в Луизиане – штате, который очень поддержал меня. И я чувствовал себя перед ним в долгу", – добавил он.