https://ria.ru/20250123/tramp-1995211211.html

Трамп заявил о готовности поставлять энергоресурсы Евросоюзу

Трамп заявил о готовности поставлять энергоресурсы Евросоюзу - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил о готовности поставлять энергоресурсы Евросоюзу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов гарантировать надежность масштабных поставок энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ), в... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:34:00+03:00

2025-01-23T19:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов гарантировать надежность масштабных поставок энергоресурсов, включая сжиженный природный газ (СПГ), в Европу."Да, я бы сделал это. Я бы гарантировал, что вы получите их. Если мы заключим сделку - а мы исполняем сделки - вы получите (поставки). Потому что у многих с этим проблемы – они заключают сделку, а потом не могут её выполнить из-за различных проблем, включая переработки," – сказал Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопрос о готовности США обеспечить экспорт энергоресурсов Европе.Хозяин Белого дома отметил, что при вступлении в должность уделил внимание крупным проектам по экспорту энергоресурсов."СПГ – это очень интересно. Когда я стал президентом, одной из первых вещей, которые я рассмотрел, были два очень крупных завода в Луизиане – штате, который очень поддержал меня. И я чувствовал себя перед ним в долгу", – добавил он.

https://ria.ru/20250123/tramp--1995210398.html

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