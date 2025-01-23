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Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 23.01.2025 (обновлено: 20:46 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208919.html
Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине
Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной уже начались. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:22:00+03:00
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в мире
украина
дональд трамп
специальная военная операция на украине
россия
сша
всемирный экономический форум в давосе
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной уже начались."Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — сказал Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Он не раскрыл подробностей, однако ранее Трамп давал понять, что завершение данного конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208422.html
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в мире, украина, дональд трамп, россия, сша, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Украина, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Всемирный экономический форум в Давосе
Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине

Трамп заявил, что предпринимает усилия для урегулирования конфликта на Украине

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaПрезидент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в виртуальном формате. 23 января 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в виртуальном формате. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в виртуальном формате. 23 января 2025
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной уже начались.
"Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — сказал Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.
Он не раскрыл подробностей, однако ранее Трамп давал понять, что завершение данного конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампРоссияСШАВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
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