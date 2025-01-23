https://ria.ru/20250123/tramp-1995208919.html

Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине

Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной уже начались. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:22:00+03:00

2025-01-23T19:22:00+03:00

2025-01-23T20:46:00+03:00

в мире

украина

дональд трамп

специальная военная операция на украине

россия

сша

всемирный экономический форум в давосе

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной уже начались."Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — сказал Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Он не раскрыл подробностей, однако ранее Трамп давал понять, что завершение данного конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995208422.html

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в мире, украина, дональд трамп, россия, сша, всемирный экономический форум в давосе