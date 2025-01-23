https://ria.ru/20250123/tramp-1995208919.html
Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине
Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной уже начались. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:22:00+03:00
2025-01-23T19:22:00+03:00
2025-01-23T20:46:00+03:00
в мире
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дональд трамп
специальная военная операция на украине
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всемирный экономический форум в давосе
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия его команды по урегулированию конфликта между Россией и Украиной уже начались."Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеемся, уже в процессе", — сказал Трамп, выступая перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.Он не раскрыл подробностей, однако ранее Трамп давал понять, что завершение данного конфликта является одним из ключевых приоритетов его администрации.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208422.html
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Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине
Трамп заявил, что предпринимает усилия для урегулирования конфликта на Украине