https://ria.ru/20250123/tramp-1995208650.html

Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону

Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп потребует от стран НАТО повысить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:21:00+03:00

2025-01-23T19:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% от их ВВП."Я собираюсь попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, как это должно было быть сделано еще давно", — заявил Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о 2% расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя."До меня они этого не делали. Я настоял, и они заплатили, потому что в то время США действительно играли решающую роль, но это было несправедливо по отношению к нашей стране", — добавил президент США.

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в мире, нато, сша, давос, дональд трамп