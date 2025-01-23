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Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть ради мира на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:19 23.01.2025 (обновлено: 21:21 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208422.html
Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть ради мира на Украине
Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть ради мира на Украине - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть ради мира на Украине
Президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на Давосском форуме, заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает,... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:19:00+03:00
2025-01-23T21:21:00+03:00
опек
украина
дональд трамп
сша
всемирный экономический форум в давосе
в мире
цены на нефть
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на Давосском форуме, заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению конфликта на Украине.&quot;Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно&quot;, — сказал он.По словам главы Белого дома, усилия его команды по урегулированию конфликта уже начались. При этом Трамп заявил, что Киев готов к переговорам и заключению соглашения. Никаких подробностей американский лидер не раскрыл.Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что призывами к ОПЕК снизить цену нефти Трамп, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. При этом он отметил, что организации это будет невыгодно, ведь пострадают от этого все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями. Накануне американский лидер уже угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что после своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что глава Белого дома не урегулировал конфликт за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии" и Штаты хотели бы его окончательного завершения.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250122/tramp-1995031797.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208919.html
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опек, украина, дональд трамп, сша, всемирный экономический форум в давосе, в мире, цены на нефть, игорь юшков
ОПЕК, Украина, Дональд Трамп, США, Всемирный экономический форум в Давосе, В мире, Цены на нефть, Специальная военная операция на Украине, Игорь Юшков
Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть ради мира на Украине

Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть для завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Markus SchreiberДональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 года
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 года
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, дистанционно выступая на Давосском форуме, заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению конфликта на Украине.
«

"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Я, честно говоря, удивлен, что они не сделали это до выборов. Это не очень любезно с их стороны. Если бы цена снизилась, война России и Украины немедленно бы закончилась. Прямо сейчас цена достаточно высока, чтобы эта война продолжалась. Вам нужно снизить цену на нефть. Вы можете положить конец этой войне. Им следовало бы сделать это давно", — сказал он.

По словам главы Белого дома, усилия его команды по урегулированию конфликта уже начались. При этом Трамп заявил, что Киев готов к переговорам и заключению соглашения. Никаких подробностей американский лидер не раскрыл.
Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что призывами к ОПЕК снизить цену нефти Трамп, по сути, хочет ее руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. При этом он отметил, что организации это будет невыгодно, ведь пострадают от этого все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями.
Накануне американский лидер уже угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не увидела ничего нового в этих угрозах. Он напомнил, что Трампу и в первый президентский срок нравились санкционные методы, а сигналов к равноправному диалогу, к которому готова Москва, от него пока не поступало.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп заявил, что не хочет навредить России, но пригрозил санкциями
22 января, 18:53
Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что после своего переизбрания намерен добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
Госсекретарь Марко Рубио пояснил, что глава Белого дома не урегулировал конфликт за один день, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии" и Штаты хотели бы его окончательного завершения.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе в виртуальном формате. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине
Вчера, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеОПЕКУкраинаДональд ТрампСШАВсемирный экономический форум в ДавосеВ миреЦены на нефтьИгорь Юшков
 
 
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