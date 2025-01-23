https://ria.ru/20250123/tramp-1995208114.html
Трамп заявил о намерении превратить США в сверхдержаву
Трамп заявил о намерении превратить США в сверхдержаву - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил о намерении превратить США в сверхдержаву
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении превратить Соединенные Штаты в лидера в таких областях, как промышленное производство, искусственный интеллект и... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T19:15:00+03:00
2025-01-23T19:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении превратить Соединенные Штаты в лидера в таких областях, как промышленное производство, искусственный интеллект и криптовалюты."США обладают крупнейшими запасами нефти и газа на Земле, и мы будем их использовать. Это не только снизит стоимость практически всех товаров и услуг, но и сделает нашу страну сверхдержавой в сфере производства, столицей мира для искусственного интеллекта и криптовалют", — сказал Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Президент также объявил о начале крупнейшей кампании по дерегулированию в истории США. По его словам, это устранит огромное количество барьеров, введенных предыдущей администрацией, и вернет американским семьям "тысячи долларов".Трамп призвал международные компании перенести производство в США, пообещав им "одни из самых низких налогов" в мире.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994527346.html
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в мире, сша, технологии, земля, дональд трамп, давос
В мире, США, Технологии, Земля, Дональд Трамп, Давос
Трамп заявил о намерении превратить США в сверхдержаву
Трамп заявил, что намерен превратить США в сверхдержаву в сфере ИИ и криптовалют