https://ria.ru/20250123/tramp-1995207898.html

США станут сильнее и богаче, заявил Трамп

США станут сильнее и богаче, заявил Трамп - РИА Новости, 23.01.2025

США станут сильнее и богаче, заявил Трамп

США вскоре станут "сильнее и богаче чем когда-либо", и весь мир якобы выиграет от запланированных изменений новой администрации страны, заявил в четверг... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T19:13:00+03:00

2025-01-23T19:13:00+03:00

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сша

в мире

дональд трамп

давос

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США вскоре станут "сильнее и богаче чем когда-либо", и весь мир якобы выиграет от запланированных изменений новой администрации страны, заявил в четверг президент США Дональд Трамп."Наша страна вскоре станет сильнее, богаче и сплоченнее, чем когда-либо прежде, а вся планета станет более мирной и процветающей в результате этого невероятного импульса", - заявил Трамп в дистанционном обращении к форуму "Давос".

https://ria.ru/20250123/tramp-1995208114.html

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сша, в мире, дональд трамп, давос