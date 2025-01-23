СМИ: Трамп отозвал охрану для бывших чиновников, несмотря на угрозы
NYT: Трамп отозвал охрану для Помпео и Хука, несмотря на угрозы Ирана
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения администрации Джо Байдена о продолжающихся угрозах со стороны Ирана, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Как напоминает издание, Помпео и Хук сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, включая авиаудар в 2020 году, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Согласно источникам, их охрану, которая предоставлялась госдепартаментом, сняли во вторник. В среду, как отмечается, Трамп также распорядился отменить охрану Джона Болтона - своего бывшего советника по нацбезопасности, который "также находится под угрозой".
Администрация Байдена ранее информировала команду Трампа о сохраняющихся угрозах, касающихся Помпео, Хука и Болтона. Сам Болтон подтвердил, что его лично уведомили о том, что уровень угроз остается высоким.
"На прошлой неделе мне позвонили представители двух различных правительственных агентств и сообщили, что угроза сохраняется", — заявил он в своем недавнем интервью.
Пока неясно, почему Трамп решил отменить охрану для Помпео и Хука, которые продолжали поддерживать его, отмечает издание. Пресс-секретарь Трампа, а также представители госдепартамента и самого Помпео отказались от комментариев по данному вопросу.
Согласно закону США, право на постоянную охрану автоматически предоставляется только бывшим президентам и их супругам. Однако разведывательное сообщество США ранее оценивало риски для экс-чиновников администрации Трампа как значительные, что стало основанием для предоставления им защиты при правлении Байдена.