https://ria.ru/20250123/tramp-1995202270.html

СМИ: Трамп отозвал охрану для бывших чиновников, несмотря на угрозы

СМИ: Трамп отозвал охрану для бывших чиновников, несмотря на угрозы - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ: Трамп отозвал охрану для бывших чиновников, несмотря на угрозы

Президент США Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения администрации... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T18:40:00+03:00

2025-01-23T18:40:00+03:00

2025-01-23T18:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отозвал охрану для своего бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-советника Брайана Хука, несмотря на предупреждения администрации Джо Байдена о продолжающихся угрозах со стороны Ирана, пишет в четверг газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Как напоминает издание, Помпео и Хук сыграли ключевые роли в агрессивной политике против Ирана в первый президентский срок Трампа, включая авиаудар в 2020 году, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Согласно источникам, их охрану, которая предоставлялась госдепартаментом, сняли во вторник. В среду, как отмечается, Трамп также распорядился отменить охрану Джона Болтона - своего бывшего советника по нацбезопасности, который "также находится под угрозой". Администрация Байдена ранее информировала команду Трампа о сохраняющихся угрозах, касающихся Помпео, Хука и Болтона. Сам Болтон подтвердил, что его лично уведомили о том, что уровень угроз остается высоким. "На прошлой неделе мне позвонили представители двух различных правительственных агентств и сообщили, что угроза сохраняется", — заявил он в своем недавнем интервью. Пока неясно, почему Трамп решил отменить охрану для Помпео и Хука, которые продолжали поддерживать его, отмечает издание. Пресс-секретарь Трампа, а также представители госдепартамента и самого Помпео отказались от комментариев по данному вопросу. Согласно закону США, право на постоянную охрану автоматически предоставляется только бывшим президентам и их супругам. Однако разведывательное сообщество США ранее оценивало риски для экс-чиновников администрации Трампа как значительные, что стало основанием для предоставления им защиты при правлении Байдена.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995125144.html

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в мире, сша, иран, дональд трамп, майк помпео, джо байден