Журналист указал Трампу на ошибку в словах о войне
Журналист Боуз: помощь Америки во время ВОВ нельзя сравнивать со вкладом СССР
© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Помощь, оказанная Америкой СССР во время Великой Отечественной Войны, не сравнима с той жертвой, которую принес советский народ, написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
"Президент Дональд Трамп заявил: "Россия помогла нам (США — прим. ред.) победить нацистов". Ну, все совершенно наоборот. Вот неопровержимая реальность: СССР уничтожил 80% военной мощи нацистской Германии, и только 10% военной техники поступило ему из Соединенных Штатов по закону о ленд-лизе, и долг был полностью возвращен Соединенным Штатам", — заявил он.
По словам журналиста, американская программа ленд-лиза была значимой, но малой долей по сравнению с гораздо большим вкладом СССР.
По мнению Боуза, тот факт, что вся оказанная помощь была возвращена, говорит о решимости и настоящей чести советского народа на фоне невообразимого ущерба, нанесенного Советскому Союзу войной.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") сказал, что заявления президента США Дональда Трампа о Второй мировой войне говорят о его глубоком незнании предмета. По его словам, его заявления являются очередным показателем того, что Трамп по определению не может быть пророссийским.
Согласно официальным данным России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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