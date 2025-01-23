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Журналист указал Трампу на ошибку в словах о войне - РИА Новости, 23.01.2025
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18:20 23.01.2025 (обновлено: 23:47 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995195534.html
Журналист указал Трампу на ошибку в словах о войне
Журналист указал Трампу на ошибку в словах о войне - РИА Новости, 23.01.2025
Журналист указал Трампу на ошибку в словах о войне
Помощь, оказанная Америкой СССР во время Великой Отечественной Войны, не сравнима с той жертвой, которую принес советский народ, написал ирландский журналист... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T18:20:00+03:00
2025-01-23T23:47:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Помощь, оказанная Америкой СССР во время Великой Отечественной Войны, не сравнима с той жертвой, которую принес советский народ, написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х."Президент Дональд Трамп заявил: "Россия помогла нам (США — прим. ред.) победить нацистов". Ну, все совершенно наоборот. Вот неопровержимая реальность: СССР уничтожил 80% военной мощи нацистской Германии, и только 10% военной техники поступило ему из Соединенных Штатов по закону о ленд-лизе, и долг был полностью возвращен Соединенным Штатам", — заявил он.По словам журналиста, американская программа ленд-лиза была значимой, но малой долей по сравнению с гораздо большим вкладом СССР.По мнению Боуза, тот факт, что вся оказанная помощь была возвращена, говорит о решимости и настоящей чести советского народа на фоне невообразимого ущерба, нанесенного Советскому Союзу войной.В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") сказал, что заявления президента США Дональда Трампа о Второй мировой войне говорят о его глубоком незнании предмета. По его словам, его заявления являются очередным показателем того, что Трамп по определению не может быть пророссийским.Согласно официальным данным России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20250123/malinen-1995193916.html
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в мире, россия, ссср, сша, дональд трамп, чей боуз, дмитрий песков, госдума рф
В мире, Россия, СССР, США, Дональд Трамп, Чей Боуз, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Журналист указал Трампу на ошибку в словах о войне

Журналист Боуз: помощь Америки во время ВОВ нельзя сравнивать со вкладом СССР

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Помощь, оказанная Америкой СССР во время Великой Отечественной Войны, не сравнима с той жертвой, которую принес советский народ, написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
"Президент Дональд Трамп заявил: "Россия помогла нам (США — прим. ред.) победить нацистов". Ну, все совершенно наоборот. Вот неопровержимая реальность: СССР уничтожил 80% военной мощи нацистской Германии, и только 10% военной техники поступило ему из Соединенных Штатов по закону о ленд-лизе, и долг был полностью возвращен Соединенным Штатам", — заявил он.
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По словам журналиста, американская программа ленд-лиза была значимой, но малой долей по сравнению с гораздо большим вкладом СССР.
По мнению Боуза, тот факт, что вся оказанная помощь была возвращена, говорит о решимости и настоящей чести советского народа на фоне невообразимого ущерба, нанесенного Советскому Союзу войной.
В среду Трамп заявил, что Россия "помогла США" выиграть Вторую мировую войну, при этом потеряв, по его словам, почти 60 миллионов жизней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва не согласна с его высказыванием. По его словам, информация о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") сказал, что заявления президента США Дональда Трампа о Второй мировой войне говорят о его глубоком незнании предмета. По его словам, его заявления являются очередным показателем того, что Трамп по определению не может быть пророссийским.
Согласно официальным данным России, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 миллионов человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Эти потери составляют одну из самых трагических страниц мировой истории и отражают решающий вклад Советского Союза в победу над нацистской Германией.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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