https://ria.ru/20250123/tramp-1995182521.html
СМИ: Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих
СМИ: Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ: Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих
Президент США Дональд Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих, сообщает газета New York Times со ссылкой на доцента университета Вирджинии Рэйчела... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T17:18:00+03:00
2025-01-23T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих, сообщает газета New York Times со ссылкой на доцента университета Вирджинии Рэйчела Поттера. Во вторник Дональд Трамп объявил, что его офис занимается выявлением и увольнением более тысячи назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют требованиям новых властей. "Указ F может привести к увольнению 50 тысяч или больше человек", - пишет издание, ссылаясь на мнение эксперта. По словам Поттер, указ приведет к "масштабной реорганизации федеральной рабочей силы": в то время как в свой первый срок Трамп "больше говорил", то сейчас, "кажется, есть план действий".По словам Поттера, указ приведет к "масштабной реорганизации федеральной рабочей силы". Как ранее сообщало агентство Блумберг, за подписание указа об упрощении увольнения высокопоставленных федеральных служащих на президента уже подали иск в суд.
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
СМИ: Трамп может уволить более 50 тысяч госслужащих
NYT: Трамп может подписать указ об увольнении более 50 тысяч госслужащих