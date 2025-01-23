https://ria.ru/20250123/tramp-1995125144.html

СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе

СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе - РИА Новости, 23.01.2025

СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на европейский... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T13:51:00+03:00

2025-01-23T13:51:00+03:00

2025-01-23T14:33:00+03:00

в мире

сша

европа

дональд трамп

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995126523_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_403502ce186766da347af5dfd56209ce.jpg

РИМ, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на европейский дипломатический источник. "Кроме того, для тех, кто останется, он хотел бы получить финансовую поддержку от европейских стран, поскольку эти солдаты являются сдерживающим фактором и расходы не могут ложиться только на плечи американских налогоплательщиков", — заявил источник.Отмечается, что глава Белого дома последовательно выражал это желание на встречах с различными лидерами ЕС.В этом случае присутствие американских войск на континенте сократится примерно на 20% в рамках пересмотра обязательств США по защите Европы, резюмируется в публикации. Дональд Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Президент неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации он заявил, что члены альянса должны тратить пять процентов ВВП на оборонные расходы.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995109409.html

https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, европа, дональд трамп, евросоюз, нато