Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 23.01.2025 (обновлено: 14:33 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995125144.html
СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе
СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе
Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на европейский... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T13:51:00+03:00
2025-01-23T14:33:00+03:00
в мире
сша
европа
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995126523_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_403502ce186766da347af5dfd56209ce.jpg
РИМ, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на европейский дипломатический источник. &quot;Кроме того, для тех, кто останется, он хотел бы получить финансовую поддержку от европейских стран, поскольку эти солдаты являются сдерживающим фактором и расходы не могут ложиться только на плечи американских налогоплательщиков&quot;, — заявил источник.Отмечается, что глава Белого дома последовательно выражал это желание на встречах с различными лидерами ЕС.В этом случае присутствие американских войск на континенте сократится примерно на 20% в рамках пересмотра обязательств США по защите Европы, резюмируется в публикации. Дональд Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Президент неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации он заявил, что члены альянса должны тратить пять процентов ВВП на оборонные расходы.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995109409.html
https://ria.ru/20240906/evropa-1970990318.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/17/1995126523_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8f47c2945f8534f68904ffd37f2da983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе

Ansa: Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных

© Getty Images / Sean GallupАмериканские военные во время учений в Польше
Американские военные во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на европейский дипломатический источник.
«

"Кроме того, для тех, кто останется, он хотел бы получить финансовую поддержку от европейских стран, поскольку эти солдаты являются сдерживающим фактором и расходы не могут ложиться только на плечи американских налогоплательщиков", — заявил источник.

Отмечается, что глава Белого дома последовательно выражал это желание на встречах с различными лидерами ЕС.
В этом случае присутствие американских войск на континенте сократится примерно на 20% в рамках пересмотра обязательств США по защите Европы, резюмируется в публикации.
Вид на башни Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Кремле ответили на обращение Трампа к России
Вчера, 12:38
Дональд Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Президент неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации он заявил, что члены альянса должны тратить пять процентов ВВП на оборонные расходы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Европе предрекли самый масштабный кризис безопасности после победы Трампа
6 сентября 2024, 10:32
 
В миреСШАЕвропаДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала