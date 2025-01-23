СМИ: Трамп намерен сократить число американских военных в Европе
Ansa: Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных
© Getty Images / Sean GallupАмериканские военные во время учений в Польше
© Getty Images / Sean Gallup
Американские военные во время учений в Польше. Архивное фото
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РИМ, 23 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Европы 20 тысяч американских военных, сообщает итальянское информагентство Ansa со ссылкой на европейский дипломатический источник.
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"Кроме того, для тех, кто останется, он хотел бы получить финансовую поддержку от европейских стран, поскольку эти солдаты являются сдерживающим фактором и расходы не могут ложиться только на плечи американских налогоплательщиков", — заявил источник.
Отмечается, что глава Белого дома последовательно выражал это желание на встречах с различными лидерами ЕС.
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Дональд Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Президент неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации он заявил, что члены альянса должны тратить пять процентов ВВП на оборонные расходы.
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