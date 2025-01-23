https://ria.ru/20250123/tramp-1995113097.html

Сийярто надеется, что Трамп поможет урегулированию на Ближнем Востоке

Сийярто надеется, что Трамп поможет урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.01.2025

Сийярто надеется, что Трамп поможет урегулированию на Ближнем Востоке

Вступление в должность президента США Дональда Трампа может способствовать урегулированию на Ближнем Востоке, как это было во время его предыдущего срока, когда РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T12:54:00+03:00

2025-01-23T12:54:00+03:00

2025-01-23T12:54:00+03:00

в мире

израиль

сша

ближний восток

дональд трамп

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 23 янв - РИА Новости. Вступление в должность президента США Дональда Трампа может способствовать урегулированию на Ближнем Востоке, как это было во время его предыдущего срока, когда при посредстве США были заключены Авраамские соглашения между Израилем и арабскими странами, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я был единственным министром иностранных дел в мире, кто присутствовал в Белом доме в момент подписания Авраамских соглашений. Ранее никто не надеялся, что такое соглашение может быть заключено. Президент Трамп доказал, что иногда и невозможное возможно. Поэтому искренне надеемся, что президентство Дональда Трампа поспособствует тому, чтобы на Ближнем Востоке снова наступили мир, спокойствие и стабильность", - сказал Сийярто на пресс-конференции с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате процесса был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Палестинские власти раскритиковали шаги арабских стран по нормализации отношений с Израилем в ущерб отстаиванию прав палестинцев. До 2020 года Израиль поддерживал дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами региона – Иорданией и Египтом.

https://ria.ru/20250115/tramp-1993914219.html

израиль

сша

ближний восток

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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, петер сийярто