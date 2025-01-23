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Президент Финляндии сомневается, что Трамп выведет США из НАТО - РИА Новости, 23.01.2025
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11:28 23.01.2025 (обновлено: 11:29 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995097705.html
Президент Финляндии сомневается, что Трамп выведет США из НАТО
Президент Финляндии сомневается, что Трамп выведет США из НАТО - РИА Новости, 23.01.2025
Президент Финляндии сомневается, что Трамп выведет США из НАТО
Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что президент США Дональд Трамп выведет страну из состава НАТО, как это произошло в случае с ВОЗ и Парижским... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что президент США Дональд Трамп выведет страну из состава НАТО, как это произошло в случае с ВОЗ и Парижским соглашением по климату. Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. В понедельник Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ и Парижского соглашения по климату. "Нет, и на это есть много причин. Первая заключается в том, что, на мой взгляд, Дональд Трамп испытывает неприязнь к международным организациям, то есть к ООН и ее агентствам, но на самом деле ему нравятся региональные организации, такие как НАТО", - сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Трамп вывести США из состава НАТО. Стубб добавил, что НАТО обходится Соединенным Штатам дешево. "Возглавлять крупнейший военный альянс в мире, будучи крупнейшей военной сверхдержавой в мире, я думаю, в интересах США", - сказал Стубб. По словам финского президента, на данный момент 23 страны НАТО тратят от 2% ВВП на оборону, в то время как 2014 году это требование выполняли только три государства-члена. Финляндия, по словам Стубба, тратит порядка 2,4-2,5% на оборонные нужды.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994907787.html
https://ria.ru/20241208/tramp-1988025679.html
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в мире, сша, финляндия, дональд трамп, нато, воз, оон
В мире, США, Финляндия, Дональд Трамп, НАТО, ВОЗ, ООН
Президент Финляндии сомневается, что Трамп выведет США из НАТО

Президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп не выведет США из НАТО

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что президент США Дональд Трамп выведет страну из состава НАТО, как это произошло в случае с ВОЗ и Парижским соглашением по климату.
Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. В понедельник Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ и Парижского соглашения по климату.
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"Нет, и на это есть много причин. Первая заключается в том, что, на мой взгляд, Дональд Трамп испытывает неприязнь к международным организациям, то есть к ООН и ее агентствам, но на самом деле ему нравятся региональные организации, такие как НАТО", - сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Трамп вывести США из состава НАТО.
Стубб добавил, что НАТО обходится Соединенным Штатам дешево. "Возглавлять крупнейший военный альянс в мире, будучи крупнейшей военной сверхдержавой в мире, я думаю, в интересах США", - сказал Стубб.
По словам финского президента, на данный момент 23 страны НАТО тратят от 2% ВВП на оборону, в то время как 2014 году это требование выполняли только три государства-члена. Финляндия, по словам Стубба, тратит порядка 2,4-2,5% на оборонные нужды.
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