Президент Финляндии сомневается, что Трамп выведет США из НАТО
Президент Финляндии Стубб заявил, что Трамп не выведет США из НАТО
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не считает, что президент США Дональд Трамп выведет страну из состава НАТО, как это произошло в случае с ВОЗ и Парижским соглашением по климату.
Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. В день своей инаугурации 20 января Трамп заявил, что страны альянса должны тратить 5% ВВП на оборонные расходы. В понедельник Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ и Парижского соглашения по климату.
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"Нет, и на это есть много причин. Первая заключается в том, что, на мой взгляд, Дональд Трамп испытывает неприязнь к международным организациям, то есть к ООН и ее агентствам, но на самом деле ему нравятся региональные организации, такие как НАТО", - сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос журналиста о том, может ли Трамп вывести США из состава НАТО.
Стубб добавил, что НАТО обходится Соединенным Штатам дешево. "Возглавлять крупнейший военный альянс в мире, будучи крупнейшей военной сверхдержавой в мире, я думаю, в интересах США", - сказал Стубб.
По словам финского президента, на данный момент 23 страны НАТО тратят от 2% ВВП на оборону, в то время как 2014 году это требование выполняли только три государства-члена. Финляндия, по словам Стубба, тратит порядка 2,4-2,5% на оборонные нужды.
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