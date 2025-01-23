https://ria.ru/20250123/tramp-1995068967.html

Трамп может отложить решение конфликта на Украине, считает Дугин

Трамп может отложить решение конфликта на Украине, считает Дугин - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп может отложить решение конфликта на Украине, считает Дугин

Президент США Дональд Трамп может отложить решение конфликта на Украине, поскольку перед ним стоят другие приоритетные задачи, считает российский философ,... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T07:45:00+03:00

2025-01-23T07:45:00+03:00

2025-01-23T07:45:00+03:00

украина

европа

китай

дональд трамп

александр дугин

кит келлог

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994700599_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_94f6b64da9bbcdcac00fc14364de1365.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может отложить решение конфликта на Украине, поскольку перед ним стоят другие приоритетные задачи, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Вот что бы там ни произошло (на Украине - ред.), все будут недовольны: мы будем недовольны, украинцы будут, нацисты у (Владимира) Зеленского недовольны, европейцы будут недовольны. И Трамп достаточно прагматичный и разумный человек для того, чтобы понять, что вообще лучше эту тему отложить", - сказал он РИА Новости. Как полагает собеседник агентства, Трампа избрали для решения других проблем, к числу которых относятся ситуация с мигрантами, коррупция в администрации, торговые отношения с Европой, Китаем, а также вопрос присоединения Канады и Гренландии. При этом Дугин отметил, что речи о решении украинского кризиса за 24 часа "были частью шоу". Дугин также подчеркнул, что Трамп может достаточно быстро положить конец кризису вокруг Украины, если прекратит финансирование режима Зеленского. "Это не Украина воюет, это глобалисты, либеральные глобалисты. Они этот конфликт против нас вели руками украинских нацистов", - резюмировал он. Ранее Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день, даже до своего вступления в должность. Газета Wall Street Journal сообщила в среду, что президент Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.

https://ria.ru/20250123/dugin-1995067940.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994921410.html

украина

европа

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, китай, дональд трамп, александр дугин, кит келлог