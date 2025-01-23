https://ria.ru/20250123/tramp-1995066128.html
Трамп "прошел через ад" из-за расследования против него
Трамп "прошел через ад" из-за расследования против него - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп "прошел через ад" из-за расследования против него
Президент США Дональд Трамп признался, что "прошел через ад" и потратил миллионы долларов на юристов в связи с расследованиями против него. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T06:17:00+03:00
2025-01-23T06:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что "прошел через ад" и потратил миллионы долларов на юристов в связи с расследованиями против него. "Я прошел через четыре года ада из-за той грязи, с которой нам приходилось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг и выиграл, но я прошел через это с трудом", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News.
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп "прошел через ад" из-за расследования против него
Трамп признался, что "прошел через ад" и потратил миллионы долларов на юристов