https://ria.ru/20250123/tramp-1995066128.html

Трамп "прошел через ад" из-за расследования против него

Трамп "прошел через ад" из-за расследования против него - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп "прошел через ад" из-за расследования против него

Президент США Дональд Трамп признался, что "прошел через ад" и потратил миллионы долларов на юристов в связи с расследованиями против него. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T06:17:00+03:00

2025-01-23T06:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что "прошел через ад" и потратил миллионы долларов на юристов в связи с расследованиями против него. "Я прошел через четыре года ада из-за той грязи, с которой нам приходилось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на оплату юридических услуг и выиграл, но я прошел через это с трудом", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995065779.html

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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025