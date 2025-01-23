https://ria.ru/20250123/tramp-1995065779.html

Трамп заявил, что у Байдена были очень плохие советники

Трамп заявил, что у Байдена были очень плохие советники - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил, что у Байдена были очень плохие советники

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что у бывшего главы государства Джо Байдена были очень плохие советники по всем вопросам, включая Украину. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T06:06:00+03:00

2025-01-23T06:06:00+03:00

2025-01-23T06:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что у бывшего главы государства Джо Байдена были очень плохие советники по всем вопросам, включая Украину. "Джо Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному. Война никогда не должна была начаться", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил, что Байдену дали плохой совет по Израилю, выводу американских войск из Афганистана и другим вопросам. "У Джо Байдена были очень плохие советники", - отметил президент.

https://ria.ru/20250123/rassledovanie-1995065611.html

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в мире, украина, сша, израиль, дональд трамп, джо байден