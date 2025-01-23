https://ria.ru/20250123/tramp-1995064740.html
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов
Из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 миллион мигрантов, заявил новый глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:33:00+03:00
2025-01-23T05:33:00+03:00
2025-01-23T08:46:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
мексика
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 миллион мигрантов, заявил новый глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Было большой ошибкой здравого смысла позволять людям приезжать. И я верю цифрам: 21 миллион человек и большой процент из них — преступники со всего мира", — сказал он, комментируя миграционный кризис в Штатах.Трамп подчеркнул, что по США свободно разгуливают тысячи террористов и десятки тысяч убийц. По его словам, многих из них выпустили из тюрем в своих странах, после чего они попали в Соединенные Штаты.Байден "позволил этому случиться", добавил президент.Трамп в среду подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжение об их выдворении.Пентагон начал переброску на южную границу дополнительных вертолетов и наземного персонала. Как пишет The Washington Post, новый президент готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере десяти тысяч человек.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995065779.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995058727.html
https://ria.ru/20250121/zaliv-1994894455.html
сша
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, мексика, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Мексика, Министерство обороны США
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов
Трамп: из-за Байдена на территории США находится 21 миллион мигрантов