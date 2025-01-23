https://ria.ru/20250123/tramp-1995064740.html

Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов

Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов

Из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 миллион мигрантов, заявил новый глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T05:33:00+03:00

2025-01-23T05:33:00+03:00

2025-01-23T08:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 миллион мигрантов, заявил новый глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Было большой ошибкой здравого смысла позволять людям приезжать. И я верю цифрам: 21 миллион человек и большой процент из них — преступники со всего мира", — сказал он, комментируя миграционный кризис в Штатах.Трамп подчеркнул, что по США свободно разгуливают тысячи террористов и десятки тысяч убийц. По его словам, многих из них выпустили из тюрем в своих странах, после чего они попали в Соединенные Штаты.Байден "позволил этому случиться", добавил президент.Трамп в среду подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжение об их выдворении.Пентагон начал переброску на южную границу дополнительных вертолетов и наземного персонала. Как пишет The Washington Post, новый президент готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере десяти тысяч человек.

https://ria.ru/20250123/tramp-1995065779.html

https://ria.ru/20250123/tramp-1995058727.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, мексика, министерство обороны сша