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Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов - РИА Новости, 23.01.2025
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05:33 23.01.2025 (обновлено: 08:46 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995064740.html
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов
Из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 миллион мигрантов, заявил новый глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T05:33:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 миллион мигрантов, заявил новый глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Было большой ошибкой здравого смысла позволять людям приезжать. И я верю цифрам: 21 миллион человек и большой процент из них — преступники со всего мира", — сказал он, комментируя миграционный кризис в Штатах.Трамп подчеркнул, что по США свободно разгуливают тысячи террористов и десятки тысяч убийц. По его словам, многих из них выпустили из тюрем в своих странах, после чего они попали в Соединенные Штаты.Байден "позволил этому случиться", добавил президент.Трамп в среду подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжение об их выдворении.Пентагон начал переброску на южную границу дополнительных вертолетов и наземного персонала. Как пишет The Washington Post, новый президент готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере десяти тысяч человек.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995065779.html
https://ria.ru/20250123/tramp-1995058727.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, мексика, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Мексика, Министерство обороны США
Трамп заявил, что из-за Байдена в США находится 21 миллион мигрантов

Трамп: из-за Байдена на территории США находится 21 миллион мигрантов

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Из-за бывшего президента Джо Байдена в США находится 21 миллион мигрантов, заявил новый глава государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Было большой ошибкой здравого смысла позволять людям приезжать. И я верю цифрам: 21 миллион человек и большой процент из них — преступники со всего мира", — сказал он, комментируя миграционный кризис в Штатах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп заявил, что у Байдена были очень плохие советники
06:06
Трамп подчеркнул, что по США свободно разгуливают тысячи террористов и десятки тысяч убийц. По его словам, многих из них выпустили из тюрем в своих странах, после чего они попали в Соединенные Штаты.
Байден "позволил этому случиться", добавил президент.
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Трамп прокомментировал решение Байдена не помиловать самого себя
01:54
Трамп в среду подписал указ о приостановке прохода на американскую территорию нелегальных мигрантов через южную границу страны и отдал распоряжение об их выдворении.
Пентагон начал переброску на южную границу дополнительных вертолетов и наземного персонала. Как пишет The Washington Post, новый президент готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере десяти тысяч человек.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум у исторической карты Северной Америки - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Глава Мексики дерзко ответила Трампу на указ о переименовании залива
21 января, 22:37
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденМексикаМинистерство обороны США
 
 
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