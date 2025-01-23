Рейтинг@Mail.ru
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 23.01.2025
https://ria.ru/20250123/tramp-1995063137.html
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы
Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в городе Батлер в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:31:00+03:00
2025-01-23T04:31:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994696831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad6cfed70cd19ff463b9ab737b7e155c.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в городе Батлер в штате Пенсильвания. "Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов", - говорится в заявлении главы государства. Трамп сообщил, что Курран 23 года прослужил в правоохранительной системе. Его карьера началась в 2001 году с приходом в Секретную службу. В годы первой администрации Трампа Курран служил в должности помощника специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента. "Он проявил свое бесстрашное мужество, когда рисковал жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью и абсолютно уверен, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде", - добавил Трамп. Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля 2024 года. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали. Курран возглавит Секретную службу, сменив в должности исполняющего обязанности директора Рона Роува, который временно руководил ведомством с июля 2024 года после того, как бывший директор Кимберли Читл ушла в отставку из-за покушения на Трампа.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995061508.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990660832.html
сша
пенсильвания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994696831_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54405fc8830604e376df93fe98f62e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы

Трамп назначил защищавшего его агента Шона Куррана новым главой Секретной службы

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в городе Батлер в штате Пенсильвания.
"Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов", - говорится в заявлении главы государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда
03:15
Трамп сообщил, что Курран 23 года прослужил в правоохранительной системе. Его карьера началась в 2001 году с приходом в Секретную службу. В годы первой администрации Трампа Курран служил в должности помощника специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента.
"Он проявил свое бесстрашное мужество, когда рисковал жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью и абсолютно уверен, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде", - добавил Трамп.
Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля 2024 года. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали.
Курран возглавит Секретную службу, сменив в должности исполняющего обязанности директора Рона Роува, который временно руководил ведомством с июля 2024 года после того, как бывший директор Кимберли Читл ушла в отставку из-за покушения на Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Трамп назначит послом в Великобритании телепродюсера
22 декабря 2024, 00:10
 
В миреСШАПенсильванияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала