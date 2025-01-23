https://ria.ru/20250123/tramp-1995063137.html
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы
Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в городе Батлер в... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T04:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в городе Батлер в штате Пенсильвания. "Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов", - говорится в заявлении главы государства. Трамп сообщил, что Курран 23 года прослужил в правоохранительной системе. Его карьера началась в 2001 году с приходом в Секретную службу. В годы первой администрации Трампа Курран служил в должности помощника специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента. "Он проявил свое бесстрашное мужество, когда рисковал жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью и абсолютно уверен, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде", - добавил Трамп. Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля 2024 года. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали. Курран возглавит Секретную службу, сменив в должности исполняющего обязанности директора Рона Роува, который временно руководил ведомством с июля 2024 года после того, как бывший директор Кимберли Читл ушла в отставку из-за покушения на Трампа.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995061508.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп
Трамп назначил защищавшего его агента новым главой Секретной службы
Трамп назначил защищавшего его агента Шона Куррана новым главой Секретной службы
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил нового главу Секретной службы, поставив на эту должность Шона Куррана, который защищал его при покушении в городе Батлер в штате Пенсильвания.
"Для меня огромная честь назначить Шона Куррана следующим директором Секретной службы Соединенных Штатов", - говорится в заявлении главы государства.
Трамп
сообщил, что Курран 23 года прослужил в правоохранительной системе. Его карьера началась в 2001 году с приходом в Секретную службу. В годы первой администрации Трампа Курран служил в должности помощника специального агента, отвечавшего за отдел защиты президента.
"Он проявил свое бесстрашное мужество, когда рисковал жизнью, чтобы помочь спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания
. Я полностью и абсолютно уверен, что Шон сделает Секретную службу США
сильнее, чем когда-либо прежде", - добавил Трамп.
Покушение в Батлере произошло во время митинга 13 июля 2024 года. Стрелявший, находившийся на крыше здания на расстоянии 100 метров от сцены, открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое пострадали.
Курран возглавит Секретную службу, сменив в должности исполняющего обязанности директора Рона Роува, который временно руководил ведомством с июля 2024 года после того, как бывший директор Кимберли Читл ушла в отставку из-за покушения на Трампа.