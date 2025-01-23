https://ria.ru/20250123/tramp-1995061508.html

Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда

Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда

Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу американской сети фастфуда Carl's Jr Эндрю Пуцдера на пост нового американского посла в Евросоюзе, говорится... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T03:15:00+03:00

2025-01-23T03:15:00+03:00

2025-01-23T06:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу американской сети фастфуда Carl's Jr Эндрю Пуцдера на пост нового американского посла в Евросоюзе, говорится в заявлении главы государства."Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Пуцдер станет следующим послом США в Европейском Союзе. Энди - успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель", — сообщил Трамп.Президент США отметил, что начиная с 2000 года Пуцдер занимал пост генерального директора материнской компании сетей быстрого питания Carl's Jr и Hardee's."За 17 лет своего пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, позволив ей выжить, стать финансово защищенной и расти. Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе", — добавил Трамп.

https://ria.ru/20250116/tramp-1994098595.html

https://ria.ru/20250104/tramp-1992455495.html

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в мире, сша, дональд трамп