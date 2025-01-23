Рейтинг@Mail.ru
Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 23.01.2025 (обновлено: 06:19 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995061508.html
Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда
Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда
Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу американской сети фастфуда Carl's Jr Эндрю Пуцдера на пост нового американского посла в Евросоюзе, говорится... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T03:15:00+03:00
2025-01-23T06:19:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу американской сети фастфуда Carl's Jr Эндрю Пуцдера на пост нового американского посла в Евросоюзе, говорится в заявлении главы государства."Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Пуцдер станет следующим послом США в Европейском Союзе. Энди - успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель", — сообщил Трамп.Президент США отметил, что начиная с 2000 года Пуцдер занимал пост генерального директора материнской компании сетей быстрого питания Carl's Jr и Hardee's."За 17 лет своего пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, позволив ей выжить, стать финансово защищенной и расти. Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе", — добавил Трамп.
https://ria.ru/20250116/tramp-1994098595.html
https://ria.ru/20250104/tramp-1992455495.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда

Трамп выдвинул на пост посла США в Евросоюзе бывшего главу фастфуда Пуцдера

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего главу американской сети фастфуда Carl's Jr Эндрю Пуцдера на пост нового американского посла в Евросоюзе, говорится в заявлении главы государства.
"Я рад сообщить, что Эндрю Ф. Пуцдер станет следующим послом США в Европейском Союзе. Энди - успешный адвокат, бизнесмен, экономический обозреватель и писатель", — сообщил Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Трамп выдвинул Майнка в министры ВВС США
16 января, 23:59
Президент США отметил, что начиная с 2000 года Пуцдер занимал пост генерального директора материнской компании сетей быстрого питания Carl's Jr и Hardee's.
"За 17 лет своего пребывания на посту генерального директора Энди вывел компанию из серьезных финансовых трудностей, позволив ей выжить, стать финансово защищенной и расти. Энди отлично справится с работой, представляя интересы нашей страны в этом важном регионе", — добавил Трамп.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Трамп выдвинул кандидата на пост нового посла США в Эстонии
4 января, 02:57
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала