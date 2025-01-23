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СМИ: Трамп отправит на границу с Мексикой дополнительно десять тысяч солдат - РИА Новости, 23.01.2025
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02:29 23.01.2025 (обновлено: 02:46 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995060000.html
СМИ: Трамп отправит на границу с Мексикой дополнительно десять тысяч солдат
СМИ: Трамп отправит на границу с Мексикой дополнительно десять тысяч солдат - РИА Новости, 23.01.2025
СМИ: Трамп отправит на границу с Мексикой дополнительно десять тысяч солдат
Президент США Дональд Трамп готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере 10 тысяч человек, сообщает газета Washington... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:29:00+03:00
2025-01-23T02:46:00+03:00
в мире
сша
мексика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере 10 тысяч человек, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ в распоряжении издания. "Президент Дональд Трамп готовится отправить порядка 10 тысяч военнослужащих к южной границе, а агентам пограничного патруля было приказано отказывать во въезде лицам, ищущим убежища, поскольку они проходят через страны, где присутствуют инфекционные заболевания", - говорится в публикации со ссылкой на документ Таможенной и пограничной службы США. По данным собеседников издания, в настоящее время на границе находятся только 2,5 тысячи солдат и морских пехотинцев, которые были размещены там при администрации бывшего президента США Джо Байдена.Ранее по приказу Трампа на границу были направлены 1,5 тысячи военных.Как сообщил ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес, министерство обороны США также перебрасывает на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки помимо отправки полутора тысяч военных. Сейлсес добавил, что Пентагон предоставит самолеты для депортации пяти тысяч нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса и будет участвовать в возведении барьеров на границе с Мексикой. Он подчеркнул, что объявленные меры по усилению военного персонала на границе являются "только началом".
https://ria.ru/20250123/tramp-1995054432.html
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в мире, сша, мексика, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Мексика, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ: Трамп отправит на границу с Мексикой дополнительно десять тысяч солдат

WP: Трамп отправит на границу США и Мексики дополнительно 10 тысяч военных

© Фото : U.S. Army Europe and Africa/TwitterАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© Фото : U.S. Army Europe and Africa/Twitter
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готовится отправить на границу с Мексикой дополнительный военный контингент в размере 10 тысяч человек, сообщает газета Washington Post со ссылкой на документ в распоряжении издания.
"Президент Дональд Трамп готовится отправить порядка 10 тысяч военнослужащих к южной границе, а агентам пограничного патруля было приказано отказывать во въезде лицам, ищущим убежища, поскольку они проходят через страны, где присутствуют инфекционные заболевания", - говорится в публикации со ссылкой на документ Таможенной и пограничной службы США.
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По данным собеседников издания, в настоящее время на границе находятся только 2,5 тысячи солдат и морских пехотинцев, которые были размещены там при администрации бывшего президента США Джо Байдена.
Ранее по приказу Трампа на границу были направлены 1,5 тысячи военных.
Как сообщил ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес, министерство обороны США также перебрасывает на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки помимо отправки полутора тысяч военных. Сейлсес добавил, что Пентагон предоставит самолеты для депортации пяти тысяч нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса и будет участвовать в возведении барьеров на границе с Мексикой. Он подчеркнул, что объявленные меры по усилению военного персонала на границе являются "только началом".
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В миреСШАМексикаДональд ТрампДжо Байден
 
 
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