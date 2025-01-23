https://ria.ru/20250123/tramp-1995059220.html
Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя после первого срока
Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя после первого срока - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя после первого срока
Президент США Дональд Трамп заявил, что перед уходом с поста главы Белого дома после своего первого срока обсуждал с Джо Байденом возможность помиловать себя и... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:08:00+03:00
2025-01-23T02:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перед уходом с поста главы Белого дома после своего первого срока обсуждал с Джо Байденом возможность помиловать себя и своих сторонников, но отказался делать это. "У меня был выбор. Он спросил, хочу ли я кого-нибудь помиловать, включая самого себя. Я ответил, что не собираюсь никого помиловать. Мы не сделали ничего плохо", - заявил глава Белого дома в интервью Fox News. Как отметил Трамп, в результате последовавших уголовных дел и расследований против его соратников "страдали люди", некоторые были отправлены в тюрьму, а кто-то потратил целые состояния на услуги адвокатов.
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя после первого срока
Трамп заявил, что отказался помиловать себя и сторонников в беседе с Байденом