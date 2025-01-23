https://ria.ru/20250123/tramp-1995059220.html

Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя после первого срока

Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя после первого срока - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя после первого срока

Президент США Дональд Трамп заявил, что перед уходом с поста главы Белого дома после своего первого срока обсуждал с Джо Байденом возможность помиловать себя и... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T02:08:00+03:00

2025-01-23T02:08:00+03:00

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в мире

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дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что перед уходом с поста главы Белого дома после своего первого срока обсуждал с Джо Байденом возможность помиловать себя и своих сторонников, но отказался делать это. "У меня был выбор. Он спросил, хочу ли я кого-нибудь помиловать, включая самого себя. Я ответил, что не собираюсь никого помиловать. Мы не сделали ничего плохо", - заявил глава Белого дома в интервью Fox News. Как отметил Трамп, в результате последовавших уголовных дел и расследований против его соратников "страдали люди", некоторые были отправлены в тюрьму, а кто-то потратил целые состояния на услуги адвокатов.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994709530.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден