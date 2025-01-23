https://ria.ru/20250123/tramp-1995059057.html

Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией

Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией - РИА Новости, 23.01.2025

Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной... РИА Новости, 23.01.2025

2025-01-23T02:00:00+03:00

2025-01-23T02:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной террористической организацией, говорится в тексте документа, обнародованного Белым домом. В указе отмечается, что хуситы, якобы поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, представляют угрозу для безопасности американцев и стабильности в регионе. С 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года "ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив крупные города страны". Кроме того, как отмечается, движение совершало атаки на гражданские объекты в Саудовской Аравии, наносило удары по аэропортам ОАЭ в 2022 году и выпустило более 300 снарядов по территории Израиля в 2023 году. "Деятельность хуситов угрожает американским гражданам и персоналу на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в тексте указа Трампа. Президент поручил госсекретарю США в течение 30 дней представить доклад о процессе признания группировки террористической организацией. После этого будут предприняты шаги для окончательной реализации этого решения. Также указ предписывает провести проверку партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) на предмет их возможных связей с хуситами. Согласно документу, США намерены сотрудничать с региональными партнерами, чтобы лишить группировку ресурсов, необходимых для проведения атак, и прекратить их действия против американских граждан, партнеров и судоходства в Красном море.

https://ria.ru/20250122/zakonoprekt-1995038509.html

https://ria.ru/20250122/panama-1994947757.html

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в мире, сша, йемен, красное море, дональд трамп, ансар алла, агентство по международному развитию сша