Рейтинг@Mail.ru
Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией - РИА Новости, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 23.01.2025 (обновлено: 02:13 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995059057.html
Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией
Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T02:00:00+03:00
2025-01-23T02:13:00+03:00
в мире
сша
йемен
красное море
дональд трамп
ансар алла
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375396_0:6:3000:1694_1920x0_80_0_0_8272ab22e9c02629a6c115471362b695.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной террористической организацией, говорится в тексте документа, обнародованного Белым домом. В указе отмечается, что хуситы, якобы поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, представляют угрозу для безопасности американцев и стабильности в регионе. С 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года "ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив крупные города страны". Кроме того, как отмечается, движение совершало атаки на гражданские объекты в Саудовской Аравии, наносило удары по аэропортам ОАЭ в 2022 году и выпустило более 300 снарядов по территории Израиля в 2023 году. "Деятельность хуситов угрожает американским гражданам и персоналу на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в тексте указа Трампа. Президент поручил госсекретарю США в течение 30 дней представить доклад о процессе признания группировки террористической организацией. После этого будут предприняты шаги для окончательной реализации этого решения. Также указ предписывает провести проверку партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) на предмет их возможных связей с хуситами. Согласно документу, США намерены сотрудничать с региональными партнерами, чтобы лишить группировку ресурсов, необходимых для проведения атак, и прекратить их действия против американских граждан, партнеров и судоходства в Красном море.
https://ria.ru/20250122/zakonoprekt-1995038509.html
https://ria.ru/20250122/panama-1994947757.html
сша
йемен
красное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994375396_175:0:2842:2000_1920x0_80_0_0_0205fcdf041c94b1b0f99f60b22c5398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, красное море, дональд трамп, ансар алла, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Йемен, Красное море, Дональд Трамп, Ансар Алла, Агентство по международному развитию США
Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией

Трамп инициировал признание движения "Ансар Алла" террористической организацией

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной террористической организацией, говорится в тексте документа, обнародованного Белым домом.
В указе отмечается, что хуситы, якобы поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, представляют угрозу для безопасности американцев и стабильности в регионе. С 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года "ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив крупные города страны". Кроме того, как отмечается, движение совершало атаки на гражданские объекты в Саудовской Аравии, наносило удары по аэропортам ОАЭ в 2022 году и выпустило более 300 снарядов по территории Израиля в 2023 году.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Конгрессмен назвал проект, который первым отправят на подпись Трампу
Вчера, 19:55
"Деятельность хуситов угрожает американским гражданам и персоналу на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в тексте указа Трампа.
Президент поручил госсекретарю США в течение 30 дней представить доклад о процессе признания группировки террористической организацией. После этого будут предприняты шаги для окончательной реализации этого решения. Также указ предписывает провести проверку партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) на предмет их возможных связей с хуситами.
Согласно документу, США намерены сотрудничать с региональными партнерами, чтобы лишить группировку ресурсов, необходимых для проведения атак, и прекратить их действия против американских граждан, партнеров и судоходства в Красном море.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Панама пожаловалась в ООН на слова Трампа о Панамском канале
Вчера, 12:14
 
В миреСШАЙеменКрасное мореДональд ТрампАнсар АллаАгентство по международному развитию США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала