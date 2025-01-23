Трамп инициировал признание движения хуситов террористической организацией
Трамп инициировал признание движения "Ансар Алла" террористической организацией
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) иностранной террористической организацией, говорится в тексте документа, обнародованного Белым домом.
В указе отмечается, что хуситы, якобы поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, представляют угрозу для безопасности американцев и стабильности в регионе. С 2023 года хуситы неоднократно обстреливали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года "ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив крупные города страны". Кроме того, как отмечается, движение совершало атаки на гражданские объекты в Саудовской Аравии, наносило удары по аэропортам ОАЭ в 2022 году и выпустило более 300 снарядов по территории Израиля в 2023 году.
"Деятельность хуситов угрожает американским гражданам и персоналу на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших партнеров и стабильности мировой морской торговли", - говорится в тексте указа Трампа.
Президент поручил госсекретарю США в течение 30 дней представить доклад о процессе признания группировки террористической организацией. После этого будут предприняты шаги для окончательной реализации этого решения. Также указ предписывает провести проверку партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) на предмет их возможных связей с хуситами.
Согласно документу, США намерены сотрудничать с региональными партнерами, чтобы лишить группировку ресурсов, необходимых для проведения атак, и прекратить их действия против американских граждан, партнеров и судоходства в Красном море.