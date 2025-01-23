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Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США - РИА Новости, 23.01.2025
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00:30 23.01.2025 (обновлено: 01:55 23.01.2025)
https://ria.ru/20250123/tramp-1995054432.html
Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США
Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США - РИА Новости, 23.01.2025
Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США
Президент США Дональд Трамп приказал министерству внутренней безопасности, минюсту и госдепартаменту предпринять все необходимые действия для выдворения... РИА Новости, 23.01.2025
2025-01-23T00:30:00+03:00
2025-01-23T01:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал министерству внутренней безопасности, минюсту и госдепартаменту предпринять все необходимые действия для выдворения незаконных мигрантов, попадающих в США через южную границу, сообщили в Белом доме. "Исполняя свои полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве и конституцией Соединенных Штатов, президент Трамп дает разрешение и поручает министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и государственному департаменту предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
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в мире, сша, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США

Трамп приказал выдворять нелегалов, попадающих в США через южную границу

© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказал министерству внутренней безопасности, минюсту и госдепартаменту предпринять все необходимые действия для выдворения незаконных мигрантов, попадающих в США через южную границу, сообщили в Белом доме.
"Исполняя свои полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве и конституцией Соединенных Штатов, президент Трамп дает разрешение и поручает министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и государственному департаменту предпринять все необходимые меры для немедленного отклонения, репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Нелегальные мигранты из Латинской Америки, задержанные при незаконном пересечении мексиканской границы в США - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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В миреСШАДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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